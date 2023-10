Seis morrem em ataque com foguete russo e Ucrânia relata número recorde de ataques a bomba

Um ataque com mísseis contra um depósito de correio na cidade de Kharkiv, no leste da Ucrânia, matou seis pessoas, disseram autoridades ucranianas neste domingo.

Outras 16 pessoas ficaram feridas na explosão na noite de sábado, que se acredita ter sido causada por um foguete russo S-300, falou o governador de Kharkiv, Oleh Syniehubov, nas redes sociais.

Todas as vítimas eram funcionários do serviço postal e de correio privado ucraniano Nova Poshta.

Em comunicado, a empresa afirmou que a sirene de ataque aéreo soou momentos antes do ataque, deixando quem estava dentro do depósito sem tempo para chegar ao abrigo.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, descreveu como um ataque direcionado a civis comuns. "Precisamos responder ao terror russo todos os dias com resultados na linha de frente. E, mais ainda, precisamos fortalecer a unidade global para lutar contra este terror", escreveu ele nas redes sociais. "A Rússia não conseguirá nada através do terror e do assassinato. O resultado final para todos os terroristas é o mesmo: a necessidade de assumir a responsabilidade pelo que fizeram."

Em outras partes da região de Kharkiv, três pessoas ficaram feridas em bombardeios russos na cidade de Kupiansk, disse Syniehubov.

A cidade da linha de frente controlada pela Ucrânia tem estado no centro de combates ferozes, enquanto Moscou e Kiev pressionam por avanços no campo de batalha em meio ao início iminente das condições invernais.

Autoridades do sul da Ucrânia disseram que os militares russos usaram um número recorde de bombas aéreas sobre a região de Kherson nas últimas 24 horas.

Natalia Humeniuk, porta-voz do Comando Operacional Sul dos militares ucranianos, disse que 36 mísseis foram registrados sobre a área, com alguns vilarejos sendo atingidos por vários ataques. Fonte: Associated Press