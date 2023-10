TCE suspende edital de São Bernardo por suspeita de direcionamento

O conselheiro Dimas Ramalho, do TCE (Tribunal de Contas do Estado), determinou a suspensão da licitação aberta pela Prefeitura de São Bernardo, gerida pelo prefeito Orlando Morando (PSDB), para contratação de empresa para concluir o Corredor dos Couros – obra orçada em R$ 156,5 milhões.

Ramalho acolheu representações que indicavam suspeita de direcionamento no certame, que já foi paralisado pela administração tucana.

Entre os pontos questionados estão exigência de prova de experiência anterior na execução de serviços acessórios e secundários sem relevância financeira da obra; exigência de demonstração de capacidade técnica operacional e profissional para serviço de baixa relevância técnica e econômica; limitação do número de consorciados; e restrição na fixação de reajuste.

“A concessão da medida liminar de paralisação do certame é ato que se impõe para afastar possíveis impropriedades trazidas pelos representantes, em sede do exame sumaríssimo do processamento do exame prévio de edital, de cognição não plena do ato convocatório. Cumpre verificar dentre as objeções oferecidas, se há sinais de irregularidades no edital para que se expeça a medida liminar”, escreveu Ramalho, que prosseguiu. “Observo que o conjunto das críticas dos insurgentes, com destaque àquelas direcionadas aos requisitos de qualificação técnica, indicam possíveis desconformidades.”

A paralisação do certame foi determinada dias antes da abertura dos envelopes com as propostas – a sessão estava prevista para acontecer na última quarta-feira.

A obra envolve a última parte do projeto para o Ribeirão dos Couros, que conta com canalização, recuperação de margem e construção de avenida marginal entre o Corredor ABD e a Avenida Piraporinha, na divisa com Diadema.

Essa etapa engloba, entre outros pontos, a reconstrução do muro de divisa do piscinão localizado na região, retificação da canalização do córrego devido às obras de viadutos, novo fluxo de drenagem e conexões da marginal com as ruas Borg Wagner e Paulo Afonso.

As duas primeiras fases da da nova Marginal Ribeirão dos Couros incluíram a canalização do Córrego Ribeirão dos Couros – já foi concluída – e a liberação do primeiro trecho, de 400 metros de extensão, que ligou a Avenida Engenheiro Otávio Manente, que faz conexão com o Corredor ABD, com a Avenida São Paulo.

A futura Avenida Marginal Ribeirão dos Couros terá 1,2 km de extensão e sua conclusão permitirá a ligação com a Estrada dos Alvarengas, Avenida Robert Kennedy e Avenida 31 de Março, com objetivo de dar fluidez ao um dos principais gargalos de São Bernardo: a divisa com Diadema pelo corredor ABD, próximo ao antigo Extra Anchieta (hoje Assaí).