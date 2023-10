Lexa aparece de mão dadas com Ricardo Vianna e dançando coladinho com o ator no camarim: Não sei se eu estou solteira mais

É namoro ou amizade? No último sábado, dia 21, o clima esquentou no ensaio de de Carnaval na quadra da escola de samba Unidos da Tijuca, no Rio de Janeiro. Isso porque Lexa chegou acompanhada do ator Ricardo Vianna e os pombinhos foram flagrados pela primeira vez andando de mãos dadas.

Vale lembrar que cantora não assumiu nenhum relacionamento desde que anunciou a separação de MC Guimê, em setembro deste ano.

- Minha vida está uma fofoca solta. Eu ia falar uma coisa muito forte aqui agora. É para eu falar? É que eu não sei se eu estou solteira mais, afirmou no palco do evento para os fãs.

E não parou por aí! Nos Stories do Instagram, Lexa ainda publicou um vídeo em que aparece dançando coladinho com Ricardo.

Dançando salsa no camarinho, escreveu a artista, adicionando um emoji de coração e o perfil do ator.

Ui!