Mumuzinho cancela show após sentir dores torácicas

No último sábado, dia 21, os fãs de Mumuzinho levaram um baita susto. Isso porque o cantor cancelou o show que faria no Rio Grande do Sul por conta de fortes dores na região torácica.

Nas redes sociais, a equipe do cantor emitiu um comunicado:

Mumuzinho encontra-se bem, porém em recuperação de um quadro de dor aguda e intensa na região torácica e escapular direita. Ele foi submetido a um bloqueio analgésico para dor e encontra-se incapacitado de realizar o show neste final de semana. O cantor lamenta o imprevisto e espera encontrá-los no dia 02/02/2024.

Eita!