Novo filme da Disney, Wish: O Poder dos Desejos ganha trailer

Se você é apaixonado por animação e já está ansioso para o futuro lançamento da Disney, saiba que Wish: O Poder dos Desejos já ganhou data de estreia, um novo trailer e o pôster oficial!

Para celebrar os 100 anos da The Walt Disney Company, a empresa decidiu compartilhar mais detalhes sobre o longa que foi inspirado no legado de Walt Disney. O filme estreia nas telonas dos cinemas no dia 4 de janeiro de 2024 e vai contar a história de personagens ainda não conhecidos pelo público.

Além disso, Wish conta com sete novas músicas compostas por Julia Michaels, indicada ao Grammy, em parceria com Benjamin Rice, vencedor da premiação.

No novo trailer divulgado pela Disney é possível ouvirmos Ariana DeBose cantando This Wish, música que está na trilha sonora da produção. A história será centrada no Reino Mágico de Rosas, onde Asha faz um desejo tão poderoso que é atendido por uma forma cósmica chamada Estrela. E aí, ficou curioso com o que pode vir na sequência?