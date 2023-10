Mau tempo cancela corrida sprint e deixa Bagnaia confortável na liderança da MotoGP

A previsão se confirmou e a corrida sprint do GP da Austrália da MotoGP foi cancelada por causa do mau tempo em Phillip Island, na Austrália. Ela seria realizada a partir das 23h deste sábado, mas acabou sendo abortada pela segurança dos pilotos.

As condições climáticas ruins obrigaram a Dorna (detentora dos direitos comerciais da MotoGP) a inverter a corrida principal, realizada na manhã deste sábado, com a sprint. Com isso, não teve problemas em abortar a disputa deste domingo.

Com o cancelamento da sprint, Francesco Bagnaia deixou a Austrália ainda mais confortável na liderança após chegar em segundo lugar na corrida de sábado, atrás de Johann Zarco, que conquistou o seu primeiro triunfo na categoria-rainha.

O espanhol Jorge Martín chegou a liderar a corrida e estava muito próximo de mais uma vitória, mas a aposta no pneu macio custou caro e o fez perder quatro posições na volta final, terminando em quinto.

Sendo assim, Bagnaia fecha o GP da Austrália na liderança com 366 pontos, contra 339 de Martín. Bezzecchi é o terceiro, com 293, seguido por Binder (224) e Zarco (187).

Os pilotos voltam às pistas no próximo final de semana para o GP da Tailândia, no Circuito Internacional de Chang. A corrida principal acontecerá no domingo, às 4h (horário de Brasília).