Vini Jr. é alvo novamente de racismo em jogo do Real Madrid; Sevilla expulsa torcedor

O atacante Vinícius Júnior foi alvo de mais um caso de racismo na Espanha neste sábado. Um torcedor do Sevilla fez uma imitação de macaco em direção ao atleta do Real Madrid durante o jogo entre as duas equipes pelo Campeonato Espanhol.

Assim que identificou o torcedor, o Sevilla o entregou às autoridades. "O Sevilla FC informa que após detectar comportamento xenófobo e racista de um torcedor em suas arquibancadas, identificou, expulsou do estádio e denunciou imediatamente esta pessoa às autoridades. Além disso, serão aplicados os regulamentos disciplinares internos. O Sevilla FC é contrário e condena qualquer comportamento racista e xenófobo, mesmo que isolado, como é o caso, e mostra a sua disponibilidade e colaboração com as autoridades para erradicar estas atitudes, que não representam um adepto como o do Sevilla", escreveu o clube em nota oficial.

Vinícius Júnior também se manifestou nas redes sociais e elogiou a postura do Sevilla, que foi na contramão da maioria das equipes que espanholas. Na última temporada, casos reincidentes de racismo contra o brasileiro culminaram em ações inócuas, além do desdém de autoridades e veículos de imprensa.

"Parabéns ao Sevilla pelo rápido posicionamento e pela punição em mais um triste episódio para o futebol espanhol. O rosto do racista de hoje está estampado nos sites como em várias outras vezes. Espero que as autoridades espanholas façam sua parte e mudem a legislação de uma vez por todas", escreveu Vini.

O brasileiro contabiliza ter sido alvo de 19 casos de racismo desde que chegou ao Real Madrid, em 2018. "Essas pessoas têm de ser punidas criminalmente também. Seria um ótimo primeiro passo para se preparar para a Copa do Mundo de 2030. Estou à disposição para ajudar. Desculpem parecer repetitivo, mas é o episódio isolado número 19. E contando...", afirmou, mencionando o fato de a Espanha, em parceria com Marrocos e Portugal, ter sido escolhida como sede do Mundial de 2030.

Em uma publicação feita pelo jornal espanhol Marca nas redes sociais, é possível notar o torcedor fazendo o gesto de "macaco" em direção a Vini Jr., em um momento em que o brasileiro discutia com atletas do Sevilla. No final do jogo, o atacante se envolveu numa confusão com os adversários e foi substituído por Brahim Díaz.

Em campo, Real Madrid e Sevilla ficaram empatados por 1 a 1. Jogando no Ramón Sánchez Pizjuán, o time de Carlo Ancelotti jogou bem, controlou boa parte do jogo, mas saiu atrás no marcador, em gol contra de Alaba, e precisou de um cabeceio de Carvajal para somar um ponto nesta 10ª rodada do Campeonato Espanhol.