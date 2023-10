Guilherme Madruga faz novo golaço, Botafogo-SP vence e complica Novorizontino na briga pelo G-4

Indicado para o Prêmio Puskás da Fifa de 2023 por um lindo gol de bicicleta justamente contra o Novorizontino no primeiro turno, o volante Guilherme Madruga foi novamente o herói do Botafogo-SP no duelo paulista, com um gol do meio-campo. Em jogo válido pela 33ª rodada, o time venceu por 2 a 0 no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, e complicou o rival na briga pelo acesso na Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Novorizontino chegou ao quarto jogo sem vitória e agora amarga a sétima colocação na tabela com 53 pontos. Já o Botafogo-SP praticamente decretou sua permanência na Série B de 2024 ao chegar aos 43 pontos, na 12ª colocação.

O primeiro tempo começou bastante truncado, com as duas equipes tendo dificuldade na criação de jogadas, tanto que as primeiras chances de gols só foram sair depois dos 20 minutos de jogo. Mas, o placar quase saiu do zero mesmo, aos 35, quando o Novorizontino parou em duas grandes defesas do goleiro Matheus Albino.

No primeiro lance, depois de um cruzamento na área, Ronaldo tentou de cabeça, mas o goleiro espalmou de mão trocada. No rebote, Aylon tentou mais uma vez, com o camisa 1 conseguindo salvar de cabeça. A resposta do Botafogo-SP veio em forma de gol. Aos 45 minutos, após uma bola alçada na área, Osman subiu de cabeça e testou para o gol.

Na volta para o segundo tempo, o Novorizontino até tentou responder, mas foi o Botafogo quem ampliou o placar. Aos 14 minutos, Guilherme Madruga, o mesmo que já havia marcado um golaço no primeiro turno, viu o goleiro Jordi adiantado e arriscou um chute por cobertura de antes da linha do meio-campo e marcou um lindo gol.

O golaço desestabilizou totalmente o Novorizontino. Mesmo assim o time seguiu tentando descontar. Aos 23 minutos, Jenison arriscou um chute forte, mandando para fora. Já aos 39 foi a vez de Rodolfo tentar de cabeça após um cruzamento, parando em bela defesa do goleiro Matheus Albino.

Os dois times voltam a campo na próxima sexta-feira, às 21h30, para a disputa da 34.ª rodada. Fora de casa, em Campinas, o Botafogo-SP visita o Guarani, no estádio Brinco de Ouro. Já o Novorizontino recebe a Ponte Preta no estádio Jorge Ismael de Biasi.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO-SP 2 X 0 NOVORIZONTINO

BOTAFOGO-SP - Matheus Albino; Ericson, Diogo Silva e Márcio Silva; Thássio, Tárik (Carlos Manuel), Guilherme Madruga (Luiz Henrique), Osman (Edson Cariús) e Guilherme Brey; Toró (Lucas Cardoso) e Ivonei (Mantuan). Técnico: Marcelo Chamusca.

NOVORIZONTINO - Jordi; Adriano Martins, César Martins e Ligger (Jenison); Willean Lepo, Giovane (Rômulo), Marlon (Luiz Gabriel) e Roberto; Douglas Baggio, Ronaldo (Rodolfo) e Aylon (Felipe Marques). Técnico: Eduardo Baptista.

GOLS - Osman, aos 45 minutos do primeiro tempo; Guilherme Madruga, aos 14 do segundo.

ÁRBITRO - Vinicius Goncalves Dias Araujo (SP).

CARTÕES AMARELOS - Guilherme Madruga (Botafogo) e Aylon (Novorizontino).

RENDA - R$ 28.665,00.

PÚBLICO - 1.736 presentes.

LOCAL - Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).