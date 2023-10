Fausto celebra volta e conta com trinfo sobre América-MG para Corinthians 'escalar a tabela'

Mano Menezes sempre disse em seu retorno ao Corinthians que vai observar todo o elenco para definir quem fica para 2024. Então encostado com Vanderlei Luxemburgo sem nenhuma explicação, o argentino Fausto Vera vai para o segundo jogo com o titular e celebra o retorno ao time titular. Feliz com novo oportunidade, prega uma vitória contra o América-MG, neste domingo, para o time "escalar a tabela."

Satisfeito com a apresentação diante do Fluminense, apesar de ceder o empate no segundo tempo, o Corinthians espera celebrar a volta do bom futebol - ao menos nos 45 minutos iniciais no Maracanã, quinta-feira - para ganhar fôlego e se afastar da zona de rebaixamento.

"Estou muito feliz pelo rendimento do time, fizemos uma boa partida contra o Fluminense. Lamentamos o resultado, pois não conseguimos a vitória, mas acho que é um ponto importante", comemorou Fausto Vera. "Agora é ganhar o jogo que vem para escalar posições na tabela", enfatizou.

Para não deixou o ritmo cair, Mano Menezes aproveitou a atividade deste sábado para novamente focar nos trabalhos táticos e técnicos que fizeram a equipe mudar de postura na rodada passada. Com Lucas Veríssimo de volta e possivelmente Roni na vaga do suspenso Maycon, a ordem é ter força para defender e velocidade e precisão na hora de atacar.

Contra um adversário em crise e afundado na lanterna do Brasileirão, a ordem é buscar os três pontos a todo custo. "Em casa é importante ganhar, levar os três pontos. Estamos concentrados para fazer as coisas bem, tivemos um trabalho técnico forte para levar essa vitória", frisou Fausto Vera.