Maluma publica fotos exclusivas da namorada grávida e abre o coração sobre ser pai pela primeira vez

Quanta felicidade! Maluma está mostrando que vai ser um verdadeiro pai coruja após revelar que será pai pela primeira vez. A namorada do cantor, Susana Gomez, está grávida de uma menina, e o colombiano revelou o sexo da bebê durante um show nos Estados Unidos na última quinta-feira, dia 19.

Nesse sentido, Maluma fez questão de publicar uma sequência de cliques carinhosos aos fãs e aproveitou para abrir o coração sobre a paternidade.

Ainda estamos sem palavras com o amor com que receberam a notícia de que seremos pais pela primeira vez. Nossa bebê está crescendo muito rápido na barriguinha e mal podemos esperar para conhecê-la e segurá-la em nossos braços, iniciou ele no post.

A música sempre foi o meu melhor canal de comunicação e neste caso não foi exceção. Queríamos presentear com um vídeo que contasse um pouco a nossa história e como chegamos até aqui!. Só falta dizer infinitamente obrigado a todas as pessoas envolvidas nesse caminho, incluindo amigos e família? Este é e será para sempre meu maior sonho! Aí vem a verdadeira Maluma Baby, disse ele, por fim.