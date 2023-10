Inter vence o Torino e assume a liderança do Campeonato Italiano; Napoli entra no G-4

A Inter de Milão vai dormir na liderança do Campeonato Italiano. O time de Simone Inzaghi venceu o Torino por 3 a 0 no estádio Olímpico de Turim e assumiu a primeira posição do Milan no início da 9ª rodada. Também neste sábado, o Napoli bateu o Hellas Verona por 3 a 1 e entrou na zona de classificação para a Liga dos Campeões do próximo ano.

Em Turim, Marcus Thuram abriu o placar para a Inter aos 14 minutos do segundo tempo e Lautaro Martinez ampliou aos 22. Nos acréscimos da partida, aos 48, Hakan Calhanoglu completou o placar em cobrança de pênalti.

A vitória fora de casa levou o clube de Milão aos 22 pontos, contra 21 do arquirrival Milan, que tem clássico com a Juventus neste domingo. O Torino, sem vencer há cinco jogos, permanece com 9 pontos.

Em outra partida deste sábado, o Napoli não teve problemas para vencer o Hellas, em Verona, por 3 a 1. Matteo Politano fez o primeiro aos 27 e Kvaratskhelia completou aos 43 da etapa inicial e depois aos 10 do segundo tempo. Darko Lazovic descontou para o time da casa aos 15 e deu números finais para o confronto.

O placar deixou o Napoli na terceira posição, com 17 pontos, igualado com Juventus e Fiorentina, que ainda jogam no fim de semana, mas melhor nos critérios de desempate. O Hellas Verona, na briga contra a zona de rebaixamento com 8 pontos, completou seis jogos sem vencer no Italiano.