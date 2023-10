Boninho revela se convidaria Rachel Sheherazade para o BBB24

A expulsão de Rachel Sheherazade causou um grande alvoroço nas redes sociais, já que os internautas acharam que a saída da jornalista foi injusta e não deveria ter acontecido. Entretanto, a ex-peoa já está comparecendo em diversos compromissos.

Já que Rachel está fora de A Fazenda 15, a web já começou a sonhar com a participação dela no BBB24. Por conta disso, é claro que o Big Boss precisou ser consultado.

Em uma conversa com o programa TV Fama, da Rede TV!, Boninho foi questionado se convidaria a jornalista para fazer parte do elenco do próximo Big Brother Brasil. Para a tristeza de todos, o diretor não escondeu que não pretende ter Rachel Sheherazade na casa mais vigiada do mundo.

- Lógico que não.

Vale lembrar que, ao que parece, Boninho está procurando por famosos que nunca participaram de nenhum reality show. Então, é bem provável que nem a jornalista, nem outras celebridades que já ficaram confinadas façam parte do BBB.