Leticia Cazarré atualiza quadro de saúde da filha e pede orações aos internautas

A mamãe Leticia Cazarré está bem triste com a situação de sua filha. A esposa de Juliano Cazarré foi às redes sociais na última sexta-feira, dia 20, para pedir orações aos seguidores. Isso porque a filha caçula, Maria Guilhermina, de um aninho de idade, apresentou um quadro de temperatura e freqüência cardíaca instáveis.

Assim, nos Stories do Instagram, ela publicou uma foto da pequena e ainda revelou que a equipe médica que cuida da menina está trabalhando para que ela não precise ser hospitalizada.

Desde ontem estamos trabalhando duro com uma equipe de 6 médicos e 5 fisioterapeutas para manter essa princesa em casa, sem precisar internar de novo! Rezem por ela. Estamos fazendo todos os exames para saber porque está com temperatura e frequência cardíaca instáveis... Mas o aspecto geral dela é muito bom!, escreveu ela no post.

Vale lembrar que Maria Guilhermina foi diagnostica com Anomalia de Ebstein ainda na barriga de Leticia. Entre idas e vindas ao hospital, incluindo entradas na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), a esposa do ator da novela Fuzuê, da Globo, recorre às redes sociais para atualizar o estado de saúde da filha.

Além de Maria Guilhermina, Juliano e Leticia também são pais de Vicente, de 11 anos de idade, Inácio, de dez anos de idade, Gaspar, de quatro, e Maria Madalena, de dois aninhos de idade. Eles estão esperando um novo filho, e anunciaram a novidade em setembro de 2023 nas redes sociais.