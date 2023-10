Morre Sir Bobby Charlton, ídolo do Manchester United e campeão do mundo com Inglaterra em 1966

O futebol inglês perdeu neste sábado um dos seus maiores jogadores da história, o ex-meia-atacante Sir Bobby Charlton, aos 86 anos. A morte da lenda do Manchester United foi confirmada através de um comunicado enviado pela família. A causa ainda não foi revelada, assim como informações sobre velório e enterro do ex-atleta.

"É com grande tristeza que partilhamos a notícia de que Sir Bobby faleceu pacificamente nas primeiras horas da manhã de sábado. Ele estava cercado por sua família, que gostaria de agradecer a todos que contribuíram para seu cuidado e às muitas pessoas que o amaram e apoiaram. Solicitamos que a privacidade da família seja respeitada neste momento", diz o comunicado.

O Manchester United também se manifestou sobre o falecimento de um dos seus ídolos. "O Manchester United está de luto pelo falecimento de Sir Bobby Charlton, um dos maiores e mais queridos jogadores da história do nosso clube. Sir Bobby foi um herói para milhões de pessoas, não apenas em Manchester ou no Reino Unido, mas em todos os lugares do mundo onde o futebol é jogado. Ele era admirado tanto por seu espírito esportivo e integridade quanto por suas excelentes qualidades como jogador de futebol; Sir Bobby sempre será lembrado como um gigante do jogo."

O atleta ainda foi lembrado nas redes sociais do Campeonato Inglês. "A Premier League está profundamente triste ao saber do falecimento de Sir Bobby Charlton, um dos maiores jogadores da história do futebol inglês. Nossos pensamentos e sinceras condolências vão para a família e amigos de Sir Bobby, e para todos no Manchester United."

CARREIRA DE BOBBY CHARLTON

Bobby Charlton é cria das categorias de base do Manchester United e chegou ao time profissional em 1954, conquistando o seu primeiro título do Campeonato Inglês em sua segunda temporada pelo clube. Foram 758 jogos e 249 gols marcados.

Ficou no Manchester United de 1954 até 1973. Neste período, foi tetracampeão do Campeonato Inglês. Conquistou também quatro títulos da Supercopa da Inglaterra, um da Copa da Inglaterra, e uma Liga dos Campeões, na temporada 1967/68.

Em 1958, esteve presente em uma das maiores tragédias do esporte. O avião fretado pelo Manchester United caiu e culminou com a morte de oito jogadores da equipe principal. Bobby ficou gravemente ferido e demorou apenas três meses para se recuperar e voltar a campo. Jogou ainda por Preston North End e Waterford United, aposentando-se em 1975.

Teve sucesso também na seleção da Inglaterra, sendo convocado pela primeira vez em 1958, na vitória por 4 a 0 sobre a Escócia no Campeonato Britânico de Nações. Seus primeiros gols foram no jogo seguinte, no triunfo sobre Portugal por 2 a 1, no emblemático estádio Wembley.

Esteve presente na Copa do Mundo de 1958, mas acabou não atuando. Disputou também os Mundiais de 1962 e de 1966, quando liderou a Inglaterra ao seu único título até hoje, e de 1970.