Marca Chocolates Pan vale R$ 27,5 mi e também vai a leilão

A marca Chocolates Pan vai a leilão. Relatório produzido por perito designado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo avaliou em R$ 27.583.262 o conjunto de 23 marcas pertencentes à empresa, que por quase 90 anos teve sua sede em São Caetano. E em R$ 14.678 as 14 que não possuem o nome Pan em seus descritivos. O leilão ainda não tem data para ocorrer.

Segundo o relatório aprovado pela Justiça, o faturamento da marca pode chegar a R$ 51 milhões em cinco anos. Além disso, a avaliação considera que, como as informações do setor e o histórico da Pan apontam uma marca madura e consolidada, a taxa de royalties a ser cobrada num possível licenciamento é de 5%, o que representa mais de R$ 2,1 milhões até 2028. Para a projeção de crescimento perpétuo o valor estimado é de mais de R$ 27 milhões.

O valor da venda tem como objetivo pagar os credores. Os interessados podem participar do leilão por meio do site www.positivoleiloes.com.br.

O processo realizado pela Positivo Leilões, segundo a empresa, será conduzido seguindo as regras e regulamentos estabelecidos para garantir a integridade da venda, oferecendo aos compradores confiança e segurança na sua participação.

ÁREA NOBRE

O terreno de 10,4 mil metros quadrados, no Bairro Santa Maria, foi arrematado pela Cacau Show por R$ 70 milhões, com 25% de entrada e o restante em 30 parcelas mensais.

Dentre os produtos que detêm a marca Pan estão os lápis de cor, que antes foram os cigarrinhos de chocolate, a pipoca com chocolate, as moedas de chocolate, entre outros.

Caso a Cacau Show entre nessa disputa e também seja a vencedora no pregão das marcas, ficará mais fácil para que seja cumprida a promessa feita pelo vice-presidente da Cacau Show, Daniel Roque, em entrevista ao Diário, na qual ele garantiu que a memória da Pan seria preservada.

Nas redes sociais do Diário, muitos leitores comentaram a ligação afetiva com a marca e ainda ‘aconselharam’ a Cacau Show a manter a fabricação de determinados produtos, dentre eles os lápis de cor e as pipocas de chocolate.

CONTESTAÇÃO

A Naxentia Consultoria Empresarial, que responde pela massa falida da Pan contesta os valores atribuídos pela perícia. A empresa cita que 31 de julho de 2020 “havia sido realizada avaliação da marca pela Massa Falida da Pan Produtos, à época em recuperação judicial, em que se concluiu pelo valor de R$ 28,802 milhões para a marca Pan. Isto posto, tem-se uma redução de R$ 1.218.738 na avaliação da marca. Sabe-se que houve um decurso de prazo de três anos entre as avaliações e que a marca teve uma queda na operação de vendas, em razão da gestão financeira”, diz o relatório assinado pelo advogado Hernani Zanin Júnior.