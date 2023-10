Filippi decreta contingenciamento de gastos

O prefeito de Diadema , José de Filippi Júnior (PT), assinou na quarta-feira o decreto nº 8.331, que estabelece o contingenciamento de gastos do poder Executivo, com o objetivo de assegurar o equilíbrio econômico-financeiro das contas públicas.

Publicado na edição de anteontem do Diário Oficial do Município, o decreto determina a revisão e a redução de até 25% no valor dos contratos no exercício de 2023. A Prefeitura informou ao Diário que o município sofreu uma frustração de receitas, causada, principalmente, pela queda no repasse de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) por parte do governo do Estado.

“A medida se fez necessária, pois foi a partir do mês de abril que a queda da receita começa a se manifestar. Entre as medidas implementadas para redução de despesas estão a limitação de empenho e liquidação das despesas. O decreto municipal nº 8.331, aprofunda as medidas tomadas, inclusive com a possibilidade de revisão dos contratos a fim de redução de valores”, diz a nota.

Segundo a Prefeitura, a queda no repasse de ICMS representou um deficit de R$ 118 milhões em relação ao previsto para o ano corrente. Tal fato também provocou a queda de R$ 40 milhões do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação), que tem o ICMS como parte de sua composição.

Diadema é a terceira cidade do Grande ABC a decretar contingenciamento de gastos após as quedas de ICMS. Ribeirão Pires, comandada por Guto Volpi (PL), foi a primeira a tomar a medida , pois utilizou 97% da receita entre julho de 2022 e julho de 2023. Depois, o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), também assinou decreto estipulando a redução de despesas de contratos na ordem de 25%, além de suspensão de custeio de viagens, início de obras com recursos do Tesouro que não tenham caráter emergencial, aditamentos contratuais e limitação de horas extras.