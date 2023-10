Estou otimista, diz Guto Volpi a respeito de ação de cassação

O prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL), se diz otimista com o andamento do processo de cassação contra ele. O pedido, formulado pela oposição, está em julgamento pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) desde setembro deste ano.

O ex-vice-prefeito Gabriel Roncon (Cidadania) alega que Guto não poderia ter concorrido na eleição suplementar, porque sucedeu o pai, o ex-prefeito Clóvis Volpi (PL), que teve o mandato retirado em setembro de 2022, por estar enquadrado na Lei da Ficha Limpa por condenação por órgão colegiado.

Após a cassação de Volpi, Guto assumiu a cadeira, visto que era o presidente da Câmara à ocasião. Contudo, uma eleição suplementar foi convocada pelo TSE e pelo pleito da cidade. Guto se candidatou, vencendo a corrida eleitoral com 38,54%.

“Sempre otimista. Hoje, os candidatos têm que vencer democraticamente no voto e depois juridicamente, acho que é uma realidade em todos os municípios, não só em Ribeirão. É uma realidade que a gente enfrenta e que tem de ser otimista. Não perder o foco no trabalho por conta de expectativas positivas ou negativas, a gente não está no controle dos gestores eleitos, esse trabalho nunca vai parar e nem vai ser desmotivado”, afirmou Guto.