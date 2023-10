Apoio causa crise no PT de São Bernardo

O clima no PT de São Bernardo, em especial na ala do movimento negro do partido, ainda quente e agitado. Tudo porque uma das expoentes desse grupo, Iara Bento, hoje assessora do deputado estadual Teonílio Barba (PT), comentou com algumas pessoas que deve apoiar a advogada Ana Paula Lupino, recentemente filiada ao petismo, como candidata a vereadora na eleição do ano que vem. Atual vice-presidente do PT municipal e coordenadora do SOS Racismo, Iara Bento até apareceu em algumas reuniões de construção da campanha de Ana Paula Lupino (ela foi vice do hoje ministro do Trabalho, Luiz Marinho, na campanha de 2020). Toda situação tem gerado forte incômodo também na base da vereadora Ana Nice (PT).

Projeto

A deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania) se reuniu com o secretário de Inovação e Tecnologia da Cidade de São Paulo, delegado Bruno Lima, de representantes da Uber e da Secretaria de Secretaria de Segurança Pública, para iniciar conversas para a implantação, no Estado de São Paulo, de mais um serviço gratuito de proteção para a população, em especial às mulheres: o “botão de pânico”, uma ferramenta da Uber que transmite a localização em tempo real e informações da corrida à Polícia Militar. Com a ferramenta, o usuário ou motorista do aplicativo, ao usarem o botão ‘Ligar para a polícia’, farão contato direto com os operadores do 190, que receberão a localização em tempo real e os dados da viagem, oferecendo atendimento imediato.