EC São Bernardo lança série sobre a volta de Jean Chera ao futebol

Jean Chera surgiu na base do Santos como uma das maiores promessas do futebol brasileiro. Na época, por volta de 2004 e 2005, 2005, era dado como certo que o atleta seria um um “novo Robinho”. A exposição foi grande, e o assédio sobre o jogador também. Em uma entrevista à Espn, Chera chegou a dizer que o chamavam de “Pelé Branco”.

Perto de assinar o primeiro contrato profissional com o Santos, o jogador e seu pai preferiram fechar com o Genoa, da Itália, onde acabou nem atuando devido a problemas documentais. Voltou para o Flamengo e não conseguiu projeção. Frustrado, parou a carreira por seis anos e decidiu retornar aos gramados este ano defendendo o Esporte Clube São Bernardo.

Mais detalhes sobre essa hitória poderá ser acompanhada na série feita pelo clube. Intitulado como Jean Chera o (Re)Começo, o primeiro capítulo já está disponível no canal oficial do clube no YouTube (TV Cachorrão). Produzida pela Guayaca Filmes, a série terá cinco episódios. O segundo estará disponível na próxima quinta-feira (26).