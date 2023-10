Leclerc conquista pole do GP dos EUA de F-1; Hamilton é terceiro e esquenta briga pelo vice

O grid de largada do GP dos Estados Unidos não terá o campeão antecipado Max Verstappen em nenhuma das três primeiras posições. O holandês até fez a volta mais rápida dos treinos classificatórios desta sexta-feira, no Circuito das Américas, em Austin, mas acabou em sexto lugar, já que o tempo foi invalidado por causa de um infração na curva 19. Assim, não conseguiu desbancar a volta de 1min34s723 do ferrarista Charles Leclerc, o pole position da etapa americana. Lando Norris, da McLaren, e Lewis Hamilton, da Mercedes, ficaram em segundo e terceiro lugares, respectivamente.

Hamilton está na briga pelo vice-campeonato do Mundial de Pilotos, no qual ocupa a terceira colocação. A posição conquistada por ele no grid ajuda a esquentar a disputa com Sergio Pérez, atual vice-líder do campeonato e apenas nono colocado na fila do GP dos EUA. A diferença entre eles na classificação é de 30 pontos. O mexicano da Red Bull tem 224 contra 194 do britânico da Mercedes.

O top 10 do grid em Austin ainda terá Carlos Sainz (4º) George Russell (5º), Pierre Gasly (7º), Sebastian Ocon (8º) e Oscar Piastri (10º). Quarto colocado do ranking e também com chances de vice, o espanhol Fernando Alonso foi eliminado ainda no Q1 e ficou com o 17º lugar. Será a primeira vez na temporada que o bicampeão não larga entre os dez primeiros.

O Q1 foi ótimo para Hamilton, que foi o melhor da sessão com uma volta de 1min35s091, mais rápido que Norris e Verstappen, dupla que chegou mais perto de alcançá-lo. O americano Logan Sargeant, por sua vez, teve muito a lamentar, pois marcou o pior tempo e largará em último em seu país. Nico Hulkenberg, Alexander Albon e Lance Stroll completaram a lista dos eliminados.

No Q2, o primeiro tempo a ser batido foi estabelecido por Leclerc, com 1min35s888, marca logo superada por Hamilton, mantendo o ritmo da sessão anterior. A liderança, contudo, rodou mais um pouco, pois passou pelas nãos de Russell e Piastri até ser tomada por Verstappen, autor de uma volta de 1m35s491.Perto do minuto final, Leclerc cravou 1min35s004 para assumir a ponta, onde ficou até o final.

Companheiro do monegasco, Sainz também fez um tempo melhor que o holandês e ficou em segundo, mas o campeão retomou a vice-liderança, a 0s004 de Leclerc. Ainda houve tempo para Hamilton tomar a terceira posição de Sainz e de Sergio Pérez fugir da zona de eliminação, que acabou formada por Yuki Tsunoda, Guanyu Zhou, Valtteri Bottas, Kevin Magnussen e Daniel Ricciardo, que está de volta às pistas após quebrar a mão e perder as últimas cinco etapas da Fórmula 1. Enquanto o australiano esteve ausente, a AlphaTauri apostou no jovem neozelandês Liam Lawson como parceiro de Tsunoda.

A disputa do Q3 começou com um duelo entre Verstappen e Leclerc. Melhor no segundo setor e no trecho final, Leclerc cravou o tempo a ser batido, com 1min34s829, e continuou em primeiro durante a maior parte do tempo, assim como Hamilton na segunda colocação. O heptacampeão acabou superado por Norris e caiu para terceiro. Já o monegasco da Ferrari chegou a perder o primeiro lugar para Verstappen, mas voltou para a liderança porque a volta do holandês foi anulada, já que ele saiu dos limites da pista.

Os pilotos voltam para o Circuito das Américas no sábado para disputar o treino classificatório para a corrida sprint, às 14h30. A prova curta está marcada para as 19h. No domingo, a corrida principal do fim de semana tem largada às 16h.

Confira o grid de largada do GP dos Estados Unidos de Fórmula 1:

1º. Charles Leclerc (MON/Ferrari), em 1min34s723

2º. Lando Norris (ING/MCLaren), em 1min34s853

3º. Lewis Hamillton (ING/Mercedes), em 1min34s852

4º. Carlos Sainz (ESP/Ferrari), em 1min34s945

5º. George Russel (ING/Mercedes), em 1min35s079

6º. Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 1min35s081

7º. Pierre Gasly (FRA/Alpine), em 1min35s089

8º. Esteban Ocon (FRA/Alpine), em 1min35s154

9º. Sergio Pérez (MEX/Red Bull), em 1min35s173

10º. Oscar Pisatri (AUS/McLaren), em 1min35s467

------------------------------------------------

11º. Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), em 1min35s697

12º. Guanyu Zhou (CHI), em 1min35s698

13º. Valtteri Bottas (FIN), em 1min35s850

14º. Kevin Magnussen (DIN/Haas), em 1min35s880

15º. Daniel Ricciardo (AUS/AlphaTauri), em 1min35s974

------------------------------------------------

16º. Nico Hulkenberg (ALE/Haas), em 1min36s235

17º. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), em 1min36s268

18º. Alexander Albon (TAI/Williams), em 1min36s315

19º. Lance Stroll (CAN/Aston Martin), em 1min36s589

20º Logan Sargeant (EUA/Williams), em 1min36s827