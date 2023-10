Assistência Social em Ribeirão Pires promove ação contra trabalho infantil

Dando sequência às ações do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), a Secretaria de Assistência, Participação e Inclusão Social promoveu mobilização sobre o tema em Ouro Fino Paulista e na Quarta Divisão nesta semana. O psicólogo Ivan Alves Cordeiro apresentou a campanha, na quinta-feira (19), para moradores da Quarta Divisão atendidos pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) no CRAS e, na manhã desta sexta-feira (20), para os pais dos alunos da Escola Municipal Professor Sebastião Vayego de Carvalho, em Ouro Fino.

"Criança assume responsabilidade do adulto em levar o sustento para a família. E isso compromete uma etapa importante de desenvolvimento durante a infância, sendo privada do direito ao lazer, ao convívio familiar, ao estudo", explicou a secretária de Assistência, Participação e Inclusão Social, Marisa Reinoso de Abreu.

“Trabalhei como ajudante de costureira quando tinha 9 anos de idade. Não tínhamos auxílio do Governo como existe hoje em dia. Sabia que precisava ajudar em casa, mas jamais fiquei sem estudar. Me formei no ensino médio, mas sei que hoje a situação é diferente”, comentou a aposentada Elizabete Conceição dos Santos Soquetti. “Não vemos crianças nas ruas trabalhando aqui na Quarta Divisão. Acredito que isso seja um bom sinal, sinal de que a cidade está no caminho certo”, completou Ivone de Lima Silva.