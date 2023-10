Streaming: veja estreias do fim de semana como 'Corpos', 'Upload' e 'Elite' com Anitta

Diversos filmes e séries fizeram sua estreia no streaming ao longo desta semana e estão disponíveis em seu primeiro fim de semana nesta sexta-feira, 20, sábado, 21, e domingo, 22 de outubro de 2023. Confira abaixo alguns destaques entre os lançamentos para você assistir em plataformas como Netflix, HBO Max, Apple TV+, Disney+ e Amazon Prime Vídeo.

Corpos (Netflix)

Um homem foi assassinado e seu corpo é encontrado na Longharvest Lane, em Londres, sem indícios de ferimentos. Seu material genético também não aparece nos sistemas da polícia. A posição em que o cadáver foi encontrado e o local coincidem com crimes iguais ocorridos em 1890 e 1941, os quais nunca foram desvendados. Pelo olhar dos detetives, a minissérie gira em torno da investigação do crime que pode envolver passado, presente e até mesmo o futuro. Estreia em 19 de outubro na Netflix.

Trailer

Upload - 3ª Temporada (Amazon Prime Vídeo)

A série, que se passa num mundo em que as pessoas podem fazer um upload de sua consciência para continuar vivendo em um mundo virtual, ao mesmo tempo em que se interage com o mundo real, volta com novos episódios a partir de 20 de outubro de 2023.

Trailer

How To Be a Carioca (Star+)

Com Seu Jorge, Malu Mader, Débora Nascimento e Douglas Silva no elenco, a série de Carlos Saldanha traz seis histórias diferentes envolvendo moradores típicos do Rio de Janeiro e sua simpatia. Estreia em 18 de outubro de 2023, no Star+.

Trailer

Scavengers Reign (HBO Max)

A animação com ar de sonho futurístico traz a tripulação de uma nave espacial em sua busca por sobrevivência num planeta desconhecido repleto de criaturas extraterrestres e paisagens paradisíacas. Estreia em 19 de outubro de 2023 no HBO Max.

Trailer

Elite - 7ª Temporada (Netflix)

Os novos episódios da série contam com uma presença ilustre para o público brasileiro: a cantora Anitta. Sua personagem será uma boxeadora. Em teasers recentes divulgados pela plataforma, é possível vê-la interagindo com outros personagens. A nova temporada estreia em 20 de outubro de 2023.