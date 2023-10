Prefeitura de Diadema abre concurso público para 79 agentes de cozinha

A Prefeitura de Diadema abre na próxima segunda-feira (23), concurso público para preenchimento de 79 vagas, sendo quatro para Agente de Cozinha I (três para ampla concorrência e uma destinada a candidatos negros), e 75 para Agente de Cozinha II (sendo 56 ampla concorrência, quatro reservadas para pessoas com deficiência e 15 para negros), para além de cadastro reserva.

A abertura do certame está publicada no Diário Oficial do município e o edital também pode ser acessado em https://portal.diadema.sp.gov.br/sagep/administracao-e-gestao-de-pessoas-concurso-publico/. As inscrições vão até 16 de novembro, exclusivamente pelo site do Instituto Mais (https://www.institutomais.org.br/), instituição organizadora do concurso.

A seleção será por meio de prova objetiva e prática. É possível realizar inscrição para os dois cargos, já que as provas objetivas serão realizadas no dia 10 de dezembro, em horários distintos para cada cargo (período manhã e tarde). As provas práticas, em contrapartida, estão previstas para janeiro de 2024.

Com carga horária de 40 horas semanais para ambos os cargos e o nível de escolaridade exigido é de alfabetizado (mínimo de 1ª série concluída) para agente I e 4ª série do ensino Fundamental para agente II, a faixa salarial varia entre R$ 1.5885,32 e R$ 1.87862 - de acordo com a função, mais benefícios como vale transporte, refeição e alimentação.

Todos os detalhes estão disponíveis no edital. Confira a íntegra em https://portal.diadema.sp.gov.br/wp-content/uploads/2023/10/Edital-002-2023-43o-Concurso-Publico-Agente-Servico-Cozinha-I-e-II.pdf.