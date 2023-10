Quem estará na série sobre Ayrton Senna na Netflix? Conheça elenco completo

A Netflix divulgou nesta sexta-feira, 20, o elenco completo da minissérie Senna, que contará a história do tricampeão de Fórmula 1 Ayrton Senna, morto em um acidente de corrida na Itália em 1994.

Alice Wegmann, Camila Márdila, Christian Malheiros, Gabriel Louchard, Hugo Bonemer, Julia Foti, Marco Ricca, Pâmela Tomé e Susana Ribeiro são os novos nomes anunciados.

Eles se juntam a Gabriel Leone, que já havia sido anunciado como o intérprete do protagonista, e a atriz americana de mãe brasileira Kaya Scodelario, além de atores como Matt Mella e Arnaud Viard, que integram o elenco internacional.

A plataforma de streaming ainda não anunciou quem será quem na produção, mas Pâmela Tomé, agora confirmada, já havia sido um dos nomes cotado para viver Xuxa Meneghel na história. A apresentadora e Senna viveram um romance entre 1988 e 1989.

Além disso, Alice Wegmann deve dar vida à primeira mulher de Senna, Lilian Vasconcellos, e Camila Márdila deve interpretar a irmã do piloto, Viviane.

Fãs querem participação de Adriane Galisteu

Ainda não se sabe se Adriane Galisteu fará parte da história. Ela e o atleta namoraram por mais um ano e estavam juntos quando ele sofreu o acidente fatal em Ímola, na Itália, durante o Grande Prêmio de San Marino, em 1994.

Em entrevista à coluna Gilberto Amendola, do Estadão, a apresentadora disse que não foi procurada pelos roteiristas da série.

O Estadão entrou em contato com a Netflix para confirmar se a apresentadora não será representada na série, mas não teve retorno até o momento. O espaço segue aberto.

Gravações

As filmagens da série já começaram e passaram por Argentina e Uruguai. Segundo a Netflix, o elenco agora desembarca no Brasil para gravações em São Paulo e em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Depois disso, a última etapa é no Reino Unido.

Senna terá seis episódios e vai mostrar toda a carreira do piloto no automobilismo, desde quando ele se mudou para Inglaterra até o acidente que causou sua morte.

A produção tem direção de Vicente Amorim e Julia Rezende, e conta com participação ativa da família do piloto. Até o momento, não há previsão de estreia.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais