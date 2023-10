Pocah relata ter sido vítima de preconceito após ter festa cancelada

Na noite da última quinta-feira, dia 19, Pocah desabafou com seus seguidores sobre uma situação triste. Através de seus Stories, a cantora contou que foi vítima de preconceito e teve sua festa de aniversário cancelada pela casa de eventos onde realizaria a comemoração.

A artista relatou que, após a arte dos convites serem enviadas para o contratante, eles cancelaram o evento alegando que não gostariam de realizar esse tipo de celebração. Pocah explicou que, para aqueles que não entenderam o preconceito, a arte foi feita com fotos de seu EP, com a estética do funk e da comunidade.

Eu ia fazer minha festa em um lugar aqui na Barra. Assinei contrato e quando enviamos a arte do convite com as fotos de A Braba é Ela, cancelaram minha festa. Alegando não querer esse tipo de festa no local. Gente, eu estou com um ódio tão grande! O preconceito realmente não tem fim!

Entretanto, a cantora deixou claro que a festa irá acontecer do mesmo jeito, mas em outro local. Além disso, Pocah reforçou que sente muito orgulho de onde veio.

Tenho muito orgulho de onde eu vim e isso pra mim é livramento! A festa vai fluir normal. Me aguardem!