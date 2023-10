São Caetano autônoma. Uma rua chamada Gamboa. O neto do Sessenta Contos. Um abraço no hospital regional. A menina do Jardim Araci.

Por exemplo: aprendemos que no bairro Itapark, em Mauá, existe um jardim chamado Araci. Ali mora uma jovem arquiteta e historiadora, Jayne Nunes dos Santos, que está escrevendo um belo livro sobre a sua cidade.

Da cidade de São Pedro recebemos a visita do andreense (e rotariano) Claudio Barberini Camargo que, de repente, virou literato e escreveu os dois primeiros contos, o primeiro dos quais sobre a Rua Gamboa, no Parque Central de Santo André. Um envolvente conto memorialístico.

Neste mesmo Parque Central, não faz muito tempo, trabalhadores aposentados do Grande ABC deram um grande abraço nos esqueletos do Hospital Regional de Clínicas. Tudo abandonado. Aquele protesto resultou na retomada das obras do que é hoje o Hospital Mario Covas. Uma história relembrada por Isaias Urbano da Cunha e Ewander de Moraes.

O mesmo Isaias, diretor-presidente da Associação dos Trabalhadores aposentados e Pensionistas do Grande ABC, relembrou conosco do avô Sessenta Contos. Há muitos e muitos anos já contamos aqui a história do Sessenta Contos. Quem lembra?

Outra gravação que Memória fez foi com João Tarcísio Mariani. Ele é presidente do GAMA (Grupo dos Amigos do Movimento Autonomista). Em pauta: o Jubileu de Brilhantes da cidade de São Caetano “do Sul”, 75 anos de autonomia: 1948-2023. O GAMA leva adiante o sonho de jovens dos anos 1940 em prol da sua cidade.

Amanhã a gente fala mais da Semana da Autonomia de São Caetano, aqui em Memória. Mas o bate-papo bem descontraído com o amigo Mariani já está no ar, acompanhem no Diário Online e no “face” da página Memória, cujo link aparece no cabeçalho desta página de todos nós.

DIARIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 22 de outubro de 1993 – ano 36, edição 8524

SÃO CAETANO – Fundação Pró-Memória abria exposição no Museu Municipal com documentos sobre o plebiscito de 1948.

ESPECIAL – A repórter Melina Dias iniciava uma série de reportagens focalizando o trabalhador e as drogas. Foram cinco reportagens de páginas inteiras em que Melina ouviu trabalhadores que conseguiram se libertar da bebida e das drogas em geral. A série é atualíssima. Merecia um prêmio.

PRIMÓRDIOS DA ILUMINAÇÃO

Outubro de 1908

SANTOS

A Companhia City tem transportado materiais para a instalação de bondes elétricos na cidade.

Bondes de cargas e caros puxados a quatro animais estão fazendo esse serviço.

SÃO PAULO

Realizou-se em 9 de outubro a experiência da iluminação elétrica com que a Light concorrerá para o embelezamento do Jardim da Luz na festa dos índios Bororós.

O empresário Serrador fará sessões cinematográficas ao ar livre.

GRANDE ABC

Em 1908, ainda não existia esta expressão, Grande ABC. Nem ABC. Era tudo São Bernardo.

Lentamente, começaria a chegar luz elétrica por estas bandas.

Vamos acompanhar...

EM 22 DE OUTUBRO DE...

1903 – Do correspondente do Estadão na Estação Rio Grande (da Serra): morreu Benedita, 11 anos, sobrinha do capitão Amâncio de Assis, chefe da Estação Rio Grande.

1953 - Fundada a igreja Batista de São Bernardo, na Rua Silva Jardim.

1968 - Realizada a última sessão da Câmara Municipal de Santo André em seu endereço da rua Coronel Oliveira Lima. A próxima sessão seria no Centro Cívico, onde permanece.

1973 – Oswaldo Massei, ex-prefeito de São Caetano, falecia após longa enfermidade.

São Bernardo constituía duas empresas de economia mista: Prosbc e Protur, sob controle acionário da Prefeitura.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Mogi Mirim.

No Rio Grande do Sul, Balneário Pinhal, Barra do Quaraí, Boa Vista do Sul, Capivari do Sul, Caraá, Cerrito, Chuí, Dilermano de Aguiar, Fazenda Vilanova, Itaara, Maçambará, Novo Cabrais, Sete de Setembro, Tabaí, Toropi, Turuçu, Vacaria, Vale Verde e Vila Lângaro.

No Rio Grande do Norte, Areia Branca e São Francisco do Oeste.

No Paraná, Cambira, Foz do Jordão, Santana do Itararé e Serranópolis do Iguaçu.

Em Minas Gerais, Martins Soares, Oratórios, Pedra Bonita, União de Minas e Varjão de Minas.

E mais: Alta Floresta D’Oeste (RO), Amapá (AP), Boca do Acre (AM), Braço do Norte (SC), Brejo Grande (SE), Chapadão do Sul (MS), Desterro (PB), Ibicaraí (BA), Muqui (ES), Salinópolis (PA) e Solonópole (CE).

HOJE

Dia Internacional de Atenção à Gagueira

Dia Internacional do Rádio Amador

Dia do Protesto Mundial contra o Uso do Eletrochoque

Dia do Enólogo

Dia do Paraquedista

Dia da Praça

Dia das Missões

Dia da Juventude Missionária

Santo João Paulo II

22 de outubro

Um santo do nosso tempo. O papa do amor e da juventude durante 26 anos.

Divulgação: Canção Nova