Obituário - 23 de outubro de 2023

SANTO ANDRÉ

Antonio Gomes, 93. Natural de Portugal. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 18 de outubro. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Aparecida Onofre Fernandes, 83. Natural de São Sebastião da Grama (SP). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 18 de outubro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Angélica Maria Macário, 79. Natural de Lajedo (PE). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 18 de outubro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Shiniti Nishiwaki, 76. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 18 de outubro. Memorial Planalto.

Maria Pereira da Silva, 71. Natural de Carbonita (MG). Residia no Sitio Oratório, em São Paulo, Capital. Pensionista. Dia 18 de outubro. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires,

Maria do Socorro Rocha de Almeida, 63. Natural de Pesqueira (PE). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 18 de outubro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rosana Helena Ribeiro da Fonseca, 50. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Santa Adélia, em São Paulo, Capital. Dia 18 de outubro, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Maria Aparecida Costa, 80. Natural de Avaré (SP). Dia 18 de outubro. Cemitério de Vila Euclides.

DIADEMA

Maria de Lourdes Campeão, 77. Natural de Porto Ferreira (SP). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 18 de outubro, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

MAUÁ

Evanice Martins Conceição, 93. Natural de Jaguarari (BA). Residia no Jardim Silvia, em Mauá. Dia 18 de outubro, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

HÁ UM MÊS

SANTO ANDRÉ

Maria de Lourdes Dias Pereira, 79. Natural de Cedro de São João (SE). Residia no Jardim Alzira, em São Paulo, Capital. Dia 21 de setembro, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Benedito Valentino Albino, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Bom Pastor, em Santo André. Ajudante geral. Dia 21 de setembro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aparecido Donizeti Diogo, 64. Natural de Santo André. Residia na Vila Palmares, em Santo André. Autônomo. Dia 21 de setembro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mauro Teixeira de Melo, 60. Natural de Santo André. Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Cobrador de ônibus. Dia 21 de setembro, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Cristiano Cavalcante de Castro, 46. Natural de Diadema. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 21 de setembro. Cemitério Municipal de Diadema.

SÃO CAETANO

Beatriz Begido Maranduba, 76. Natural de Cosmorama (SP). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 21 de setembro. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Carlos Perez Angelelli, 67. Natural de São Caetano. Residia na Vila Alice, em Santo André. Dia 21 de setembro. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Maria Soares de Alencar, 97. Natural de Pedra Branca (CE). Residia no bairro Eldorado. Dia 21 de setembro. Vale da Paz.

Vitória Martins, 69. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 21 de setembro. Cemitério Municipal de Diadema.

Ezio Inácio dos Santos, 69. Natural de Rancharia (SP). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 21 de setembro. Memorial Metropolitano, em Piracicaba (SP).

MAUÁ

Elza Alves da Silva Cardoso, 84. Natural de Visconde do Rio Branco (MG). Residia no Jardim Rosina, em Mauá. Pensionista. Dia 21 de setembro, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.