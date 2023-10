Obituário - 22 de outubro de 2023

SANTO ANDRÉ

Deolinda Bianchini Destro, 92. Natural de Serra Negra (SP). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 17 de outubro. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Irene Romeiro da Silva, 91. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 17 de outubro. Memorial Jardim Santo André.

Elza Corsato, 89. Natural de Lutécia (SP). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 17 de outubro. Jardim da Colina.

Ana Elvira Tomazela Paiva, 87. Natural de Cesário Lange (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 17 de outubro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Enelina Moreira, 86. Natural de Pariquera-Açu (SP). Residia no bairro Paraíso, em Santo André. Dia 17 de outubro. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Emir Tufic Belama, 83. Natural de Neves Paulista (SP). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 17 de outubro, em Santo André. Cemitério do Araçá, em São Paulo, Capital.

Domingos Galain, 82. Natural do Espirito Santo do Pinhal (SP). Residia no Jardim Pilar, em Santo André. Dia 17 de outubro. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Leandro Ponton, 82. Natural de Cosmorama (SP). Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 17 de outubro. Memorial Jardim Santo André.

Francisco Bezerra da Silva, 77. Natural de Angelim (PE). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 17 de outubro. Memorial Jardim Santo André.

Osnir Carvalho, 76. Natural de Ibiporã (PR). Residia em Capuava, Santo André. Dia 17 de outubro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Loadir Ribeiro, 75. Natural de Andradina (SP). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 17 de outubro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisco Dias da Costa, 67. Natural de Sousa (PB). Residia no Jardim Oriental, em Santo André. Dia 17 de outubro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Paulo Sérgio Veríssimo da Silva, 68. Natural de Lupionópolis (PR). Residia no Jardim Marek, em Santo André. Dia 17 de outubro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Januário de Lima, 67. Natural de Martinópolis (SP). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 17 de outubro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Helvio Alves Pereira, 62. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Vendedor representante. Dia 17 de outubro. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Sueli Aparecida Calzolari Magatti, 62. Natural de Santo André. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 17 de outubro. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Ilda Nery Cirilo, 61. Natural de Cândido Mota (SP). Residia no Jardim Teles de Menezes, em Santo André. Dia 17 de outubro. Memorial Jardim Santo André.

Maria Adira Rodrigues Penido, 60. Natural de Franciscópolis (MG). Residia no bairro Tamanduateí, em Santo André. Dia 17 de outubro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ivani Ferreira Kina, 50. Natural de Santo André. Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Autônoma. Dia 17 de outubro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Patrícia Vilas Boas, 42. Natural de Santo André. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Secretária. Dia 17 de outubro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Carlos dos Santos, 38. Natural de Santo André. Residia em Utinga, Santo André. Autônomo. Dia 17 de outubro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Layde Cypriano, 86. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 17 de outubro. Cemitério de Vila Euclides.

Maria Pino Piccolo, 78. Natural de Quatá (SP). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 17 de outubro. Cemitério de Vila Euclides.

Emerson dos Santos Maximo, 51. Natural de São Caetano. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 17 de outubro. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Alcindo Salmazzi, 86. Natural de Ri das Pedras (SP). Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 17 de outubro, em Santo André. Jardim da Colina.

Alcides Bueno, 84. Natural de Bebedouro (SP). Residia no bairro Olímpico, em Mauá. Dia 17 de outubro, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.

MAUÁ

Rubens Nunes da Silva, 69. Natural de Fama (MG). Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Dia 17 de outubro, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Roberto Edeson Caleffi, 79. Natural de Santo André. Residia no Distrito de Ouro Fino Paulista, em Ribeirão Pires. Dia 17 de outubro, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Há um mês

SANTO ANDRÉ

Maria Di Marche Maschette, 97. Natural de Pirajuí (SP). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 20 de setembro. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Ilva Anna Thereza Paris, 96. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 20. Memorial Jardim Santo André.

Valdevino Carlos de Souza, 94. Natural de Caetité (BA). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 20 de setembro. Memorial Jardim Santo André.

Roberto Bussoni, 90. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 20 de setembro. Memorial Jardim Santo André.

Antonio Francisco Rodrigues, 89. Natural de Iacanga (SP). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 20 de setembro. Memorial Jardim Santo André.

Maria Laranja Valvassori, 85. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Tolstoi, em São Paulo, Capital. Dia 20 de setembro, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Maria Aparecida dos Santos, 78. Natural de Campo Belo (MG). Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 20 de setembro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nylson Pompeu Toledo, 69. Natural de Tupã (SP). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 20 de setembro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sérgio Luiz Ruiz Soler, 69. Natural de Tupã (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 20 de setembro. Jardim da Colina.

Carlos Paes Marinho, 66. Natural de Santos (SP). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 20 de setembro, em Santo André. Cemitério da Areia Branca, em Santos.

Janderli Brait, 61. Natural de Santo André. Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 20 de setembro. Memorial Jardim Santo André.

Ivonete Alves, 53. Natural de Santo André. Residia no Jardim Teles de Menezes, em Santo André. Servente geral. Dia 20 de setembro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Solange Aparecida dos Santos, 52. Natural de Santo André. Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Dia 20 de setembro, em Diadema. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rita de Cássia Bernardes, 36. Natural de Alfenas (MG). Residia na Vila Leopoldina, em Santo André. Autônoma. Dia 20 de setembro. Cemitério Municipal de Campo do Meio (MG).

Rafael Akio Shishito Matos, 25. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Programador. Dia 20 de setembro. Memorial Jardim Santo André.

João Victor Vieira Soares, 18 anos. Natural de Santo André. Jovem aprendiz. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO CAETANO

Antônio Carlos Roque, 76. Natural de Santos (SP). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 20 de setembro. Memorial Planalto.

Cezar Sim, 38. Natural de São Caetano. Residia em São Caetano. Dia 20 de setembro. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Flávio Yukishigue Suenari, 65. Natural de Nova Esperança (PR). Residia no bairro Taboão. Dia 20 de setembro. Crematório Vila Alpina.

João Carlos da Silva Barros, 57. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de Diadema. Dia 20 de setembro. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Maria Aparecida Cardoso Vilela, 65. Natural de Jurema (PE). Residia na Vila Correia, em Mauá. Dia 20 de setembro, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

RIBEIRÃO PIRES

Evandro Nesioli de Carvalho, 71. Natural de Belo Horizonte (MG). Residia no bairro Tanque Caio, em Ribeirão Pires. Dia 20 de setembro. Cemitério São José.

Donizete Marques Arruda, 58. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Jardim Valentina, em Ribeirão Pires. Dia 20 de setembro. Cemitério São José.

SÃO PAULO

Maria Lúcia Pimentel Cintra. Mãe do professor Jorge Pimentel Cintra, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Dia 20 de setembro. Cemitério São Paulo.

A missa de sétimo dia foi celebrada na igreja Nossa Senhora do Brasil, em 26 de setembro (terça-feira), às 17h30.