Obituário - 21 de outubro de 2023

Glória Apparecida Shimabuco

(Guaxupé, MG, 9-1-1937 – Santo André, 17-10-2023)

Vestida a rigor, de toga, muito séria e compenetrada, professora Glorinha era sempre vista nas manifestações públicas do professorado exibindo um cartaz, escuro como a sua roupa, com as inscrições: “A vida do professor é um quadro negro”.

Era seu jeito de protestar e engrossar fileiras em defesa da profissão que tanto amava.

Foi assim que professora Glorinha saiu em todos os jornais, em 2003, protestando contra a reforma da Previdência numa passeata dos professores em São Paulo. Era assim que, silenciosamente, protestava pelas ruas do Grande ABC.

De repente, cadê professora Glorinha? Chega a notícia: filha de Antonio Bertoni e de Olinda Ferreira Bertoni, ela parte aos 86 anos. Deixa os filhos José Junior, Saria e Luciana. E deixa muitas saudades. Foi sepultada no Cemitério Nossa Senhora do Carmo, em Santo André.

SANTO ANDRÉ

Maria Joana da Silva, 90. Natural de Garanhuns (PE). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 16 de outubro. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Cláudio Mastrocola, 81. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim das Monções, em Santo André. Dia 16 de outubro. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Nelson Pacobello, 79. Natural de Divinolândia (SP). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 16 de outubro. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Ariston Leite Marques, 72. Natural de Sorocaba (SP). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 16 de outubro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dorival Gonçalves Ferreira, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Dia 16 de outubro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Wilson Martins Duarte, 68. Natural de Rinópolis (SP). Residia na Vila Alto de Santo André, em Santo André. Motorista. Dia 16 de outubro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edna Aparecida Nieto Martines, 65. Natural de Santo André. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André, Dia 16 de outubro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Zenite de Lima Pereira, 64. Natural de São José de Piranhas (PB). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 16 de outubro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Hildo de Souza, 45. Natural de Sairé (PE). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Autônomo, Dia 16 de outubro. Memorial Jardim Santo André.

Marcos José Alves de Mello, 42. Natural de Santo André. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 16 de outubro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alcina Rodrigues de Sousa Silva, 34. Natural de Oeiras (PI). Residia no Jardim da Conquista, em São Paulo, Capital. Dia 16 de outubro. Memorial Jardim Santo André.

SÃO BERNARDO

Odete Aparecida Camillo Buzzo, 75. Natural de Amparo (SP). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 16 de outubro, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Elza Trevisan Jacobucci, 78. Natural de Jaguariúna (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 16 de outubro. Cemitério de Vila Euclides.

Regina Célia Crivelari da Silva, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 16 de outubro. Memorial Jardim Santo André.

DIADEMA

Antônia Alves, 84. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 16 de outubro. Cemitério Municipal de Diadema.

Valdenora Vitoriano de Oliveira, 79. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 16 de outubro. Cemitério Municipal de Diadema.

Rosivalda Soares da Silva, 45. Natural de Santana do Ipanema (AL). Residia no Centro de Diadema. Dia 16 de outubro. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Agremilda Maria Ramos Knoll, 90. Natural de Florianópolis (SP). Residia no Jardim Paraíso, em Santo André. Dia 16 de outubro. Vale dos Pinheirais.

HÁ UM MÊS

SANTO ANDRÉ

Neyde do Carmo Nanci, 89. Natural de Nova Luzitânia (SP). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 19 de setembro. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Dirce Finocchiaro, 84. Natural de Santo André. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 19 de setembro. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Marivaldo Jovencio dos Santos, 76. Natural de Ibicaraí (BA). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 19 de setembro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Josefa Leandro Duarte, 69. Natural de Itabuna (BA). Residia no Jardim Donaria (Jaraguá), em São Paulo, Capital. Dia 19 de setembro, em Santo André. Cemitério de Franco da Rocha (SP).

Manoel de Oliveira Rodrigues, 68. Natural de Floreal (SP). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 19 de setembro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Margarete Silva Magalhães Badaró, 59. Natural de Mantena (MG). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia

Cícero Rozendo de Oliveira, 48. Natural de Frei Miguelinho (PE). Residia no Jardim Mimar, Zona Leste de São Paulo, Capital. Autônomo. Dia 19 de setembro, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, na Capital.

SÃO CAETANO

Rita Erlo, 94. Natural de Piracicaba (SP). Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 19 de setembro. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Letícia Silva Leandro, 24. Natural de São Paulo. Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 19 de setembro. Cemitério das Lágrimas.

DIADEMA

Silvio de Souza, 55. Natural de Guarulhos (SP). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 19 de setembro. Cemitério Municipal de Diadema.

Cleide Aparecida Reis, 53. Natural de São Paulo, Capital. Residia no barro Casa Grande, em Diadema. Dia 19 de setembro. Cemitério Municipal de Diadema.

Jaqueline Pereira, 52. Natural de São José do Campestre (RN). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 19 de setembro, em Santo André. Cemitério Municipal de Diadema.

Ana Cláudia Bulhões Romão, 46. Natural de Diadema. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 19 de setembro. Cemitério Municipal de Diadema.

Elias Lopes de Souza, 45. Natural de Tapejara (PR). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 19 de setembro. Cemitério Municipal de Diadema.

RIBEIRÃO PIRES

Luiza Alves de Araújo, 72. Natural de Colinas (MA). Residia no Distrito de Ouro Fino Paulista, em Ribeirão Pires. Dia 19 de setembro. Cemitério São José.

Rodolfo Chindotti Moto Sungue, 32. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Jardim Aprazível, em Ribeirão Pires. Dia 19 de setembro. Vale dos Pinheirais.