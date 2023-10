Nunes Marques dá aval a caso Marcelo

O ministro Kassio Nunes Marques, do STF (Supremo Tribunal Federal) e do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), liberou para votação o pedido de cassação de mandato feito pelo partido Solidariedade contra o deputado federal Marcelo Lima (PSB), que tem domicílio eleitoral em São Bernardo. Nunes Marques pediu vistas do processo na sessão do dia 19 de setembro - há mais de um mês, portanto – para analisar a acusação e a defesa do parlamentar. Neste mês, o TSE concentrou forças em julgar processos contra o ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) e, por isso, outras causas tiveram seus prazos alongados de análise. Marcelo deixou o Solidariedade, sigla pela qual se elegeu, sem justificativa, segundo o diretório nacional. O parlamentar, porém, alega que recebeu autorização para sair da legenda e que o Solidariedade não havia atingido a cláusula de barreira – assim, fugiria do enquadramento da Lei da Fidelidade Partidária. O julgamento está 2 a 0 contra Marcelo e a favor da cassação.

Reconhecimento A vereadora Dra. Ana Veterinária (União Brasil) tem tido seu trabalho reconhecido além das fronteiras de Santo André. A parlamentar recebeu nessa semana contatos de políticos das cidades de São Vicente, no litoral paulista, e de Três Lagoas (MS). A assessoria do vereador caiçara Dr. Palmieri (PSB) solicitou informações sobre a lei de autoria da vereadora que cria em Santo André o serviço SAMU Animal. Já Éverton Ottoni, responsável pela Zoonoses da terceira cidade mais populosa do Mato Grosso do Sul quis saber detalhes sobre o Hospital Público Veterinário, cujas obras estão 95% concluídas. “Fico feliz porque meu trabalho tem alcançado outras cidades e até outros estados e o resultado é a possibilidade destas localidades também planejar políticas públicas voltadas a proteção e saúde animal”, comentou a vereadora.