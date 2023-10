Diadema aprova reajuste da GCM e vagas para Educação

A Câmara de Diadema aprovou, em sessão extraordinária, projeto de lei do governo do prefeito José de Filippi Júnior (PT) que concede reajuste de 5% para a GCM (Guarda Civil Municipal), engenheiros, engenheiros agrônomos e arquitetos.

O plenário ficou cheio de guardas para acompanhar a votação dos parlamentares. Com a aprovação em duas sessões, o texto segue para sanção do chefe do Executivo.

O Legislativo também avalizou, em segunda votação,o projeto de lei complementar que muda a organização administrativa e reestrutura o quadro de pessoal da Prefeitura, propiciando a abertura de concurso público para a contratação de 450 agentes de apoio escolar para auxílio a estudantes com autismo na rede pública.