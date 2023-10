Geraldo Reple ganha homenagens em meio ao caos na saúde

Em meio ao caos diário na saúde de São Bernardo, o secretário Geraldo Reple Sobrinho tem recebido homenagens de figuras políticas próximas ao prefeito Orlando Morando (PSDB). Na segunda-feira, o chefe da Pasta recebeu do prefeito da Capital, Ricardo Nunes (MDB), e do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) uma medalha de honra e mérito de gestão pública em saúde.

O prêmio fez parte de sessão solene sobre o aniversário de 35 anos do SUS (Sistema Únicos de Saúde) e contou com a presença do secretário de Estado da Saúde, Eleuses Paiva. Nas redes sociais, Morando exaltou a homenagem ao seu secretário. “Entre os homenageados, destaco nosso secretário de Saúde de São Bernardo, Dr. Geraldo Reple, por seu excelente trabalho na área de saúde durante nossa gestão... Continuamos trabalhando para garantir atendimento médico de qualidade em São Bernardo.”

A homenagem a Reple contrasta com a atual situação da saúde de São Bernardo, que está em crise há pelo menos cinco meses. Os problemas na rede têm sido acompanhados pelo Diário desde maio e vão da falta de medicamentos a UBS (Unidade Básica de Saúde) – no caso, a da Vila União – fechada por risco de desabamento. Também houve o fechamento de três alas do HC (Hospital de Clínicas) – no terceiro, sexto e oitavo andares – para reformas porque apresentavam infiltrações, vazamentos e pisos com elevação ou afundamento em alguns pontos. Outro problema enfrentado pelos usuários da rede é a falta de profissionais, quadro que poderia ser agravado caso o processo de demissão que atingiria 500 funcionários do Complexo de Saúde da cidade, gerido pela FUABC (Fundação do ABC), fosse concretizado.

Tal situação fez com que, em julho, Tarcísio anunciasse o repasse de R$ 150 milhões para salvar a saúde do município. A verba foi vista como um alívio aos cofres são-bernardenses pelo próprio secretário.

MOÇÃO NA CÂMARA

Dois dias depois do prêmio recebido, Reple foi homenageado na Câmara de São Bernardo. O Legislativo aprovou moção de congratulação ao aniversário de 35 anos do SUS, considerando o secretário como grande representante do sistema público de saúde. “Na cidade de São Bernardo, podemos contar com todo empenho do atual secretário Dr. Geraldo Reple Sobrinho para manter o padrão de qualidade no atendimento à população, com o sistema sempre em inovação no Município”, diz o requerimento do vereador Maurício Cardozo (PSDB).

O documento apresentado pelo tucano cita, entre outros pontos, a abertura do Hospital de Urgência como mérito de Reple. No entanto, o equipamento de saúde foi projetado ainda na gestão do ex-prefeito Luiz Marinho (PT). Conforme publicado pelo Diário em 18 de junho, o projeto de Marinho previa que o novo espaço seria o novo Pronto-Socorro Central, o que não foi seguido pela gestão atual. Após finalizar a obra, em 2020, Morando e Reple transformaram o projeto original em um hospital de porta fechada para pronto atendimento.