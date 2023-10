Cleo revela que Fábio Jr. compreende que foi ausente na vida da filha: - Ele sabe que foi verdade

Ao participar do podcast Foquinha Entrevista, Cleo esclareceu uma declaração feita por ela mesma recentemente que causou polêmica na web. Para aqueles que não estão por dentro do ocorrido, no programa Luana É De Lua, apresentado por Luana Piovani, Cleo relembrou a história da separação de seus pais e deixou claro que Fábio Jr. foi ausente em sua vida.

Entretanto, durante o podcast, a artista deixou claro que o pai não ficou chateado pela sua fala na entrevista. Além disso, Cleo contou que se sentiu chateada por ter que se pronunciar sobre o assunto após ter sido criticada nas redes.

- Ele entende que eu falei sobre isso, ele não fica p*** de eu falar sobre isso. Ele sabe que foi verdade, foi o que aconteceu, eu era a filha que paguei esse pato, por que não vou falar da minha vivência? Não é justo! Além de eu ter vivido isso, não posso falar sobre a minha vivência? Não é justo, é a minha vivência.

- Não posso ser silenciada, porque as pessoas não gostam do que aconteceu. Foi uma coisa que eu vivi, que me doeu e que a gente já resolveu. Eu e meu pai, nós temos uma relação maravilhosa hoje em dia, a gente se ama, completou.

Para finalizar, Cleo ressaltou que as pessoas deveriam parar de acreditar que o fato de seu pai ser um homem admirado em todo o país faz com que ele seja uma pessoa perfeita. Ela acrescenta que, pensar dessa forma, para ela, é narcisismo.