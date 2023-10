Chuva de arroz! Filha de Carolina Ferraz se casa e atriz comemora nas redes: Muitas alegria aos noivos nessa nova etapa

Juntaram as escovas! A atriz Carolina Ferraz encheu seus seguidores de amor com uma postagem de parabenização ao casamento de sua filha e CEO da Cimples, Valentina Cohen, de 28 anos de idade. Emocionada, a atriz parabenizou o casal pela nova fase com uma linda mensagem:

Minha filha linda se casou há alguns dias e não consigo traduzir minhas emoções em palavras? Muitas alegrias aos noivos nessa nova etapa da vida, meu coração será sempre seu e da sua nova família que se inicia. Love you two guys.

A publicação teve diversas fotos em família na celebração intimista do casal, realizada em um restaurante japonês em Malibu, Estados Unidos, para apenas 20 convidados. Mas Valentina contou, em entrevista à Vogue Brasil, que planejam uma grande festa mais para frente:

- Estar perto do oceano traz uma energia muito poderosa e renovadora, então achei que seria um lugar maravilhoso para comemorar meu casamento. Queríamos fazer este ritual logo, mas ainda existem muitas possibilidades de fazermos um festão no ano que vem.

Valentina disse sim ao empresário americano Samraan Husain após sete anos de namoro. Eles se conheceram ainda na faculdade, nos Estados Unidos:

- No meu primeiro dia de aula, conheci a irmã dele e viramos muito amigas. Um ano depois, fomos apresentados e ficamos muito amigos também, contou Valentina.

A CEO contou como foi o pedido e mesmo após anos com Samraan, ainda ficou surpresa com a proposta:

- O pedido foi durante uma caminhada na praia. Eu tinha algumas suspeitas depois de sete anos de namoro, mas é sempre uma surpresa.

Desejamos felicidades aos novos pombinhos!