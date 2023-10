Feira do Livro de Diadema promove autores do Grande ABC

Além de trazer nomes consagrados da literatura e das letras, como Djamila Ribeiro, José Roberto Torero e Cristino Wapichana, a Flid (Feira do Livro e Literatura de Diadema), que começou ontem e vai até amanhã, no Centro Cultural Diadema (Rua Graciosa, 300, Centro), também é espaço de valorização dos autores da cidade e região. No último dia do evento, isso vai acontecer em dois momentos, às 11h30 e 14h30, quando haverá o lançamento de obras de escritores regionais.

Nesse dia, Gilda Sabas de Souza, moradora do bairro Promissão, vai lançar seu livro de poesias, Fios do Bordado, no período da tarde na Feira. Professora da rede estadual da cidade, esse é seu terceiro livro, sendo o primeiro, Pedaços de Coisas, lançado em 1990.

Segundo a autora, Diadema está incorporada à sua literatura. “Vivo em Diadema desde 1978 e a tessitura dos meus textos é revestida dos sentimentos e emoções que a cidade, com suas pulsações artística, culturais e filosóficas, inspira.”

Para ela, uma cidade como Diadema precisa ter uma feira como a Flid. “É de suma importância o município incentivar e apoiar seus escritores, que necessitam ter espaços culturais para a divulgação de suas obras. São esses escritores que poderão, de modo efetivo, incentivar a comunidade onde moram ou trabalham, pois são eles que estão constantemente com crianças, jovens, adultos e idosos que sonham, ou que não sabem conceber seus sonhos, por falta de conhecimento e de incentivo”, opina.

Outra autora da região que vai lançar livro na Feira no período da tarde é Priscilla Pinzetta, professora da rede municipal de Diadema há 15 anos e, no momento, respondendo pela direção da Emeb Rachel de Queiroz. Ela vai lançar o livro Percepções de Alunos com Cegueira Adquirida, que trata da reabilitação e inclusão de pessoas com deficiência visual.

Priscilla afirma que a inspiração para produzir o livro, resultado de uma pesquisa de mestrado, foi o trabalho que realizou em Salas de Recursos de escolas públicas, espaços voltados ao atendimento de alunos com cegueira e baixa visão. “Gosto de escrever desde criança e fui desenvolvendo meu gosto pela escrita com o passar dos anos. Esse é meu primeiro livro, mas tenho o projeto de escrever um livro infantil, que será lançado também em braile.”

A Flid começou ontem com palestra de Djamila Ribeiro e com a neta de Lygia Fagundes Telles, homenageada da edição.