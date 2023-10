Luiza Possi revela que marido suspeitou da paternidade de seu filho caçula

Durante sua participação no podcast Programa de Todos os Programas, Luiza Possi contou detalhes de sua vida amorosa com o marido, o diretor de TV Cris Gomes. A loira, inclusive, revelou um momento complicado na vida do casal. Quando a artista descobriu que estava à espera de Matteo, Possi revelou que o pai do pequeno estava viajando, e começou a suspeitar da paternidade.

- Eu soube que engravidei quando ele voltou da China. Ele falou, como é que você engravidou e eu estava na China? Eu falei, Foi antes, né? É muito mais que uma influência mental, é uma influência celular. DNA é uma coisa muito forte, contou ela para os apresentadores Flávio Ricco e Dani Bavoso.

Vale lembrar que o casal se conheceu em 2017, quando Luiza participou do quadro Show dos Famosos, que era dirigido por Cris durante os domingos no programa Domingão do Faustão. Os dois trabalharam juntos novamente em 2020, quando a cantora aceitou o convite para participar do Dança dos Famosos.