Schynaider Moura, nora de Faustão, revela estar internada devido a fortes dores

Na última quarta-feira, dia 18, Schynaider Moura revelou através de suas redes sociais que precisou ser hospitalizada devido a fortes dores abdominais. A namorada de João Guilherme Silva compartilhou uma foto de seu braço recebendo medicamento via acesso venoso.

E do nada começa uma dor abdominal absurda. Dia inteiro no hospital! Por isso estou sumida. Muita dor, meu Deus, desabafou.

Na manhã desta quinta-feira, dia 19, a nora de Faustão apareceu novamente em seu perfil do Instagram para contar atualizações de seu estado de saúde. Além de revelar estar quase sem dor, Schynaider aproveitou para agradecer por todas as mensagens de apoio que recebeu.

- Estou passando aqui para falar que estou bem. Esse foi um daqueles sustos que acontecem e as vezes temos que passar. Estou ótima, quase sem dor. mas quero agradecer todas as mensagens que vocês mandaram. É muito gostoso receber esse carinho, esse amor, esse afeto, de quem me conhece e de seguidores que não me conhecem pessoalmente, mas desejam melhoras e estão preocupadas, e querem participar cada vez mais do meu dia a dia. Dá uma força saber que você não está sozinha, finalizou.