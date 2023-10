Equipe de Jenny Miranda se pronuncia após expulsão de Rachel Sheherazade

Nesta quinta-feira, dia 19, na internet não se fala de outra coisa além da expulsão de Rachel Sheherazade de A Fazenda 15. A jornalista foi eliminada do programa acusada de agredir a influenciadora Jenny Miranda. Devido a repercussão do caso, a equipe de Jenny, responsável pelo monitoramento de suas contas nas redes sociais, se pronunciou sobre o ocorrido. A equipe afirma que, embora a peoa tenha sido a vítima da situação, ela está sendo culpada na web pela expulsão de Rachel.

Na manhã de 19 de outubro, durante o confinamento no programa, Jenny Gontijo e Rachel Sheherazade se envolveram em uma discussão que culminou em um lamentável incidente de agressão, onde, de acordo com a produção, Rachel Sheherazade teria agredido a integridade física de Jenny Gontijo. O ato foi registrado e revisado pelas câmeras da equipe de produção do programa, iniciou o comunicado.

Nós da equipe de assessoria da Jenny Gontijo estamos profundamente chocados com o ocorrido e condenamos veementemente qualquer forma de violência. Reiteramos que apoiamos Jenny Gontijo e seu direito a um ambiente seguro enquanto participante de A Fazenda. A direção do programa tomou a decisão de expulsar Rachel Sheherazade como resultado desse incidente, em conformidade com as regras e regulamentos estabelecidos, prosseguiram.

O que estamos observando é uma inversão na culpa do incidente. Muitos ataques estão sendo feitos nas redes sociais direcionados a nossa participante. Entretanto, quem tomou a medida foi a produção do programa A Fazenda baseada e registrada em fatos indubitáveis. Lembramos que os ataques e ofensas que estão acontecendo a Jenny podem caracterizar crimes passíveis de medidas judiciais. Assim como o grande público, estamos aguardando mais informações sobre o ocorrido e em caso de novas informações manteremos vocês informados, finalizou a nota.