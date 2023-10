Jojo Todynho declara seu apoio à Rachel Sheherazade e dispara: -Estou chocada!

E a casa caiu para Rachel Sheherazade! A jornalista foi expulsa na tarde desta quinta-feira, dia 19, após ela ter ido para cima de Jenny Miranda durante uma briga com a participante do reality A Fazenda 15. Mas quem declarou todo o seu apoio à comunicadora foi Jojo Todynho.

Assim, a influenciadora e ex-esposa do também participante Lucas Souza, usou as redes sociais para falar sobre o ocorrido e desabafou por meio dos Stories em seu Instagram.

- Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, hoje vem toda a cena daquela reunião de condomínio, que a Luiza Ambiel fez, lembra? Que se eu, Jakelyne, Mariano, Lipe, não segura a Raissa, o bagulho ia ficar doido, que ela queria fazer graça, a gente ia se meter e ia todo mundo ser expulso naquele dia, iniciou no vídeo.

Vale lembrar que Jojo foi a campeã de A Fazenda 12, e citou o nome dos colegas Jakeyline Oliveira, Raissa Barbosa, Mariano e Lipe Ribeiro após viver um episódio também polêmico na competição.

Ela ainda continuou, dando a entender que Jenny Miranda pode ter provocado toda a situação contra Rachel e declarou o seu apoio à jornalista.

- Mas é isso, a porta do inferno está aqui, abertinha, só esperando um cair na cilada. E ainda vêm uns enviados, que Deus me livre. Você vê o que as pessoas fazem por conta de dinheiro. Elas atravessam os outros, elas não estão nem aí, elas não têm empatia nenhuma, tudo isso por conta de dinheiro, que, trabalhando, você faz muito mais, meu amor... Mas não tem problema, não. Vem ser feliz, Rachel, aqui fora, vem!

Surpreendentemente, ela também revelou torcida para André Gonçalves após Sheherazade ter saído, pois ela já havia dito que torcia para ela:

- Gente, olha... estou indignada. Só André pra salvar, meu filho, porque olha... Só André. Não dá um. Ou armam cilada para a gente não cair, ou a gente mesmo é dono da própria cilada.

Por fim, ela fez caras e bocas, aterrorizada com a situação, e disparou:

- Tô chocada!