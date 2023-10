Após expulsão de Rachel Sheherazade, Bia Miranda e Gretchen se pronunciam e defendem a jornalista

É pronunciamento e opinião que não acaba mais! Bia Miranda, filha de Jenny Miranda e vice-campeã de A Fazenda 14, foi aos seus stories dar sua opinião sobre a expulsão de Rachel Sheherazade e aproveitou para alfinetar a mãe:

- Acordei com a notícia que a Rachel foi expulsa, estou tentando entender até agora (...) É o que eu sempre falo para vocês, o mundo não gira, ele capota, tá? O karma vem para você, disse Bia se referindo à Jenny.

Bia não se dá bem com a mãe há muito tempo, e não ia ser agora que a defenderia. Então, no mesmo vídeo, comparou a experiência da mãe e os telespectadores com a dela, em 2022:

- Ela achou que ia entrar na Fazenda e ia ser amada, porque eu fui amada, o tanto de seguidores que eu ganhei, ela achou o quê? Que ia entrar lá dentro, ia dar uma de vítima, ia dar uma de mãe perfeita e todo mundo ia acreditar? Não, gente! Lá dentro não tem como fingir nada. Não tem como você entrar fingindo que é uma coisa boa, de coração bom (....) se você for uma pessoa ruim, você vai mostrar sua cara uma hora e foi isso que aconteceu.

Além do pronunciamento no Instagram, Bia foi questionar a produção do reality sobre os vídeos da briga que causou a expulsão em outra rede.

Quem também questionou sobre as imagens, na mesma rede, foi Gretchen, que já expôs por diversas vezes suas diferenças com Jenny.

A expulsão

Rachel Sheherazade foi expulsa de A Fazenda 15 após colocar a mão no rosto de Jenny Miranda durante uma discussão. Mais tarde, Jenny contou aos seus aliados que nem precisou denunciar à produção sobre o caso:

-E eu nem denunciei, dessa vez eu não falei nada. Não falei nada. Só falou assim: Jenny e Rachel, se afastem. Nisso, a Mamuska me puxou, eu subi, eles ficaram lá embaixo, ponto.

O fogo do feno é real!