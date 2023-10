Após expulsão de Rachel Scherazade de A Fazenda 15, equipe de André Gonçalves se pronuncia

Momento emoção! Equipe de André Gonçalves, de A Fazenda 15, se pronunciou após a expulsão da peoa Rachel Scherazade. Em um texto compartilhado através do Instagram do ator, a equipe lamentou pela expulsão de Rachel.

Como você acompanhou aqui no ESTRELANDO, Rachel foi expulsa do reality nesta quinta-feira, dia 19, após colocar a mão no rosto de Jenny durante uma discussão. A eliminação da maior queridinha do público mexeu com os telespectadores, assim como com os companheiros da jornalista dentro do programa. Em pronunciamento, a equipe de André afirmou estar de coração dilacerado:

Na tarde de hoje fomos informados que a aliada e amiga do nosso André, Rachel Sherazade, foi eliminada do programa "A Fazenda 15". Os motivos não importam, mas nosso coração está dilacerado visto que Rachel era o porto firme do André. Lembrando que lá dentro é um jogo. E o que acontece lá dentro, permanece lá. Esperamos que ela esteja bem e que todos possam entender o que de fato aconteceu. Temos certeza que esse carinho continuará aqui fora, forças.

A equipe da peoa Nadja Pessoa também se pronunciou através do Instagram, se solidarizando com Rachel.

Nos palcos da vida, todos nós cometemos erros e enfrentamos desafios. Deixando as desavenças do jogo de lado, queremos estender nossa solidariedade a Rachel, seus familiares e fãs, por sua expulsão do reality. Nós conhecemos esse sentimento de descontentamento e por isso, independentemente das rivalidades que surgidas no programa, desejamos um caminho de muito crescimento e aprendizado. Forças!