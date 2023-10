Navio de guerra americano intercepta 3 mísseis lançados a partir do Iêmen no Mar Vermelho

Um navio de guerra da Marinha dos Estados Unidos derrubou nesta quinta-feira, 19, três mísseis e vários drones que foram disparados do Iêmen e se dirigiam para o norte, segundo o Pentágono. O general Pat Ryder, porta-voz do Pentágono, disse a repórteres que o USS Carney, um destróier da Marinha no norte do Mar Vermelho, interceptou três mísseis de cruzeiro de ataque terrestre e vários drones lançados pelas forças Houthi no Iêmen. Ele disse que eles foram abatidos sobre a água.

"Não podemos dizer com certeza quais eram os alvos desses mísseis e drones, mas eles foram lançados do Iêmen em direção ao norte ao longo do Mar Vermelho, potencialmente em direção a alvos em Israel", disse Ryder em um briefing do Pentágono. Uma autoridade dos EUA disse não acreditar que os mísseis estivessem apontados para o navio. Esse funcionário falou sob condição de anonimato para discutir operações militares que ainda não haviam sido anunciadas.

Os Houthi, apoiados pelo Irã, expressaram apoio aos palestinos e ameaçaram Israel. Na semana passada, em Sanaa, no Iémen, que é controlada pelos rebeldes Houthi que ainda estão em guerra com uma coligação liderada pelos sauditas, manifestantes lotaram as ruas agitando bandeiras do Iêmen e da Palestina. O slogan dos rebeldes tem sido há muito tempo: "Deus é o maior; morte à América; Morte a Israel; maldição dos judeus; vitória para o Islã."

Na semana passada, Abdel-Malek al-Houthi, o líder do grupo rebelde, alertou os Estados Unidos contra a intervenção no conflito em curso entre Israel e o Hamas, ameaçando que as suas forças retaliariam disparando drones e mísseis.