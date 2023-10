Antes do Pan de Santiago, Calderano estreia no WTT de Antalya com vitória sobre ex-algoz

Um dos fortes candidatos da delegação brasileira para os Jogos Pan-Americanos de Santiago, no qual buscará o tricampeonato no tênis de mesa, Hugo Calderano ainda não está focado na competição que começou nesta quarta-feira, no Chile. O atleta está na Turquia, disputando o WTT Contender de Antalya e estreou com boa vitória sobre um ex-algoz, nesta quinta.

Depois de perder seus três primeiros encontros da carreira para Simon Gauzy, o brasileiro agora virou o histórico, ganhando o quarto jogo seguido contra o francês. Para se garantir nas oitavas de final, fez 14/12, 11/6 e 11/9.

O próximo adversário de Calderano em Antalya se4rá Kão Cheng-Jui, de Taipei, nesta sexta-feira, ao meio-dia (horário de Brasília). A competição na Turquia vai até domingo. Depois, ele embarca para o Chile.

No fim de semana, Calderano ganhou seu terceiro título no ano ao erguer o troféu no WTT Contender Mascate, disputado em Omã, com emocionante virada para 4 a 3 na decisão diante do britânico Liam Pitchford, que garantiu uma posição a mais no ranking mundial, subindo para o quarto posto.

Usando os torneios do circuito para se "aprimorar" para os Jogos Olímpicos de Paris-2024, a equipe brasileira mandará sua força máxima para Santiago, com Hugo Calderano, Vitor Ishiy e Eric Jouti entre os homens e as irmãs Bruna e Giulia Takahashi e Bruna Alexandre no feminino.