Natação e hidroginástica têm vagas abertas em oficinas de Mauá

Desta terça a sexta-feira (17 a 20) estarão abertas as matrículas para as modalidades aquáticas das Oficinas Esportivas da Prefeitura de Mauá. No total serão 2.525 vagas, inclusive, também destinadas a pessoas com deficiência (PCDs) para aulas gratuitas de natação, hidroginástica (a partir dos 7 anos) e recreação (de 7 a 11 anos).

As atividades serão oferecidas em três espaços da Prefeitura: CMEC Parque das Américas, CMEC Parque São Vicente e Ginásio Poliesportivo Celso Daniel, na Vila Noêmia. As inscrições também devem ser feitas nesses três locais.

Os interessados devem ter em mãos comprovante de residência, RG ou certidão de nascimento e foto 3x4 nos seguintes horários: das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30. Menores de idade devem estar acompanhados por um responsável maior de 18 anos.

O telefone para mais informações é o 4512-7797. E os endereços dos locais para inscrições e aulas são:

CMEC Parque das Américas - Rua La Paz, s/n, Parque das Américas,

CMEC Parque São Vicente - Rua Pedro de Toledo, nº 341 – Parque São Vicente

Ginásio Poliesportivo Celso Daniel - Rua Fábio José Delpoio, 123, Vila Noêmia