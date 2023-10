P635 4K: TCL expande linha de TVs com modelos de 65 e 75 polegadas

A TCL anuncia atualizações para o modelo P635 4K. Lançado no ano passado nos tamanhos 43, 50 e 55 polegadas, o produto ganha novas opções este ano de 65 e 75 polegadas – para experiências ainda mais imersivas. Já está disponível na loja oficial da marca e nas principais redes varejistas do Brasil. Tem preço sugerido a partir de R$ 2.142,25.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e leia o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies

A linha oferece resolução 4K e tecnologia HDR 10, que permitem um detalhamento maior da imagem, apresentando um melhor contraste e cores mais vivas. O modelo consegue reproduzir até 1 bilhão de cores, tornando as imagens mais próximas da realidade. Além disso, conta também com a tecnologia Micro Dimming, que controla a iluminação da tela para o máximo de contraste e cores nítidas.

A TV vem com o sistema operacional Google TV, que oferece fluidez, melhores recomendações de conteúdo e funções como ouvir músicas, ver filmes, jogar games e mais. O usuário pode aproveitar aplicativos como Netflix, YouTube, Globoplay, Disney+, Amazon Prime Video, Apple TV+, Spotify, HBO Max e Deezer, que já vêm pré-instalados. Além disso, pode baixar diversos outros apps com o Google Play Store.

O modelo conta também com o Google Assistente, permitindo que o usuário realize ações como escurecer as luzes, comandar o aspirador robô e muito mais, tudo por meio da TV, conectando-a com outros dispositivos inteligentes. Através do recurso, é possível utilizar também o controle remoto com comando de voz, dando liberdade ao usuário para controlar a TV, programar lembretes, buscar sugestões de filmes e séries, obter a previsão do tempo e outros comandos.

O design refinado da linha P635 4K traz tela sem bordas, aproveitando o máximo possível da imagem e trazendo um design minimalista e moderno.