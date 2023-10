Encontro da Melhor Idade em Ribeirão receberá Moacyr Franco e atrações

A Prefeitura de Ribeirão Pires inicia nesta sexta-feira (20), das 8h às 12h, no Parque Oriental o Encontro Municipal da Melhor Idade. A atividade, que faz parte das comemorações ao Dia Internacional do Idoso, contará com palestra sobre o Direito do Idoso, atividades culturais, práticas de físicas como alongamento, danças, gincanas e muita animação com videokê gratuitamente.

Para além do público geral e de terceira idade, as iniciativas na Rua Major Cardim, 2.100 - Estância Noblesse contarão com as participações dos núcleos da terceira idade: Centro Referência ao Idoso (CRI), Centro de Convivência João Bettega, Grupo Carinhoso e Kai Kan. Todas asções ocorrem.

Para encerrar a programação, a organização preparou um show de encerramento aberto gratuito e livre ao público de todas as idades: às18h, o cantor Moacyr Franco, fecha com chave de ouro o Encontro na Tenda Multicultural - Complexo Ayrton Senna (Av. Prefeito Valdirio Prisco, 193 - Centro).