Abel Ferreira trabalha ações ofensivas para Palmeiras desencantar após cinco jogos

Há mais de um mês que o Palmeiras não celebra uma vitória. São três derrotas seguidas no Brasileirão e os dois empates diante do Boca Juniors que custaram a queda na semifinal da Copa Libertadores nos pênaltis. Neste jejum de triunfos, o ataque foi alvo de críticas por anotar somente três gols e Abel Ferreira focou a atividade destas segunda-feira para achar soluções no setor ofensivo.

Necessitando de um triunfo diante do Atlético-MG, na quinta-feira, no Allianz Parque para continuar no G-4 - garante vaga direta à Libertadores de 2024 - e para ainda sonhar em ameaçar o líder Botafogo, o técnico português não se importou com o forte calor e colocou seu setor ofensivo à prova.

O comandante palmeirense aprimorou as transições rápidas da defesa ao ataque e depois realizou uma atividade de ataque contra defesa. A ordem era superar o marcador e buscar o gol. Como terá de cumprir suspensão contra os mineiros e também na visita diante do Coritiba, o técnico tenta deixar o time "pronto" para desencantar em casa.

Sem Raphael Veiga, Piquerez, Richard Ríos e Gustavo Gómez, com suas respectivas seleções nas Eliminatórias da Copa do Mundo, o treinador vem deixando os possíveis substitutos preparados caso os titulares retornem desgastados e sem condições de atuar. Vanderlan está de sobreaviso sobre atuar na lateral-esquerda e projetou o futuro do time.

"Claro que estamos muito chateados ainda com a derrota (eliminação na Libertadores), mas não podemos baixar a cabeça porque ainda temos 12 finais no Brasileiro. Vai ser jogo a jogo, vamos jogar todos para ganhar, assim como sempre fizemos", afirmou o lateral, que já disputou 22 partidas no ano e ainda confiante em desbancar o Botafogo - atualmente a diferença é de 11 pontos.

Depois de derrotas para Grêmio, Red Bull Bragantino e Santos, Vanderlan sabe que não há mais espaço para tropeços no Nacional e reforçou a obrigação dos três pontos nesta quinta-feira.

"Jogo no Allianz Parque é sempre difícil para o adversário. Sabemos da qualidade do Atlético-MG, sabemos como eles jogam. Será uma grande partida e vamos dar o melhor para conquistar os três pontos e seguir de cabeça erguida no Brasileiro", disse. "O campeonato só acaba na última rodada e nós ainda vamos lutar por coisas grandes este ano."