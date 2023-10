Millie Bobby Brown diz estar pronta para dar obrigada e adeus para Stranger Things

Prestes a lançar a última temporada de Stranger Things, Millie Bobby Brown refletiu sobre o trabalho em entrevista à revista Glamour. A jovem atriz, que logo se despedirá da personagem Eleven, comparou o fim do ciclo com a formatura do ensino médio.

- Quando você estiver pronto, você pensa: Tudo bem, vamos fazer isso. Vamos abordar este último ano. Vamos sair daqui.

Ela ainda contou que está pronta para entrar uma nova fase e poder se dedicar a outros projetos.

- Stranger Things leva muito tempo para filmar e está me impedindo de criar histórias pelas quais sou apaixonada. Então, estou pronta para dizer: Obrigada e adeus.

Além disso, declarou que a série a deu as ferramentas e os recursos para ser uma atriz melhor. No entanto, não quer lamentar o fim da produção, pois ninguém do elenco está morrendo e ainda poderá os encontrar.

- Quando terminar, ainda poderei ver essas pessoas.

E por falar em novos trabalhos, a artista comemora o fato de que estrelará filme de aventura The Electric State ao lado de Chris Pratt.

- É uma oportunidade muito emocionante que nunca pensei que seria capaz de ter, de poder ser tratada da mesma forma que ele e de ser vista e respeitada da mesma forma que ele no set pela produção, pelo estúdio.

O ator também conversou com a revista e deixou muitos elogios à Millie:

- De certa forma, é difícil acreditar que ela é tão jovem. Há uma crueza em suas performances. Ela está presente, capaz, talentosa e seu processo é como atirar com força ? é preciso muita confiança. As pessoas que conseguem fazer isso são especialmente elétricas.