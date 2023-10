Presidente da Argentina viaja à China com foco em economia, dias antes de eleição

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, realiza uma visita à China, desde o sábado, 14. A agenda inclui uma reunião prevista com a ex-presidente do Brasil Dilma Rousseff, que atualmente comanda o Banco de Desenvolvimento dos Brics, e a viagem ocorre dias antes do primeiro turno presidencial argentino, marcado para o próximo domingo.

Fernández participa de um fórum na China sobre cooperação internacional. Ele já se reuniu com companhias do setor de mineração e energia renovável em Xangai, com dirigentes da Huawei, bem como com uma empresa chinesa que desenvolve projetos de exploração de lítio em Salta, Tibet Summit Resources. Também se encontrou com o prefeito de Xangai.

Fernández não tem boa popularidade em seu país, diante da crise econômica, com elevada inflação e câmbio bastante pressionado.

Ele pouco aparece na campanha, enquanto seu candidato, o ministro da Economia, Sergio Massa, tenta chegar ao segundo turno.