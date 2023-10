Wesley Safadão afirma que não está totalmente recuperado após retornar aos shows: - Existe alguns momentos de baixa, crises, algumas agonias

Wesley Safadão decidiu bater um papo com os seus fãs e falar sobre o seu estado de saúde após retornar aos shows. Através de alguns vídeos, o cantor falou que não está totalmente recuperado, mas segue fazendo o seu melhor toda vez que sobe aos palcos.

- Estava aqui refletindo um pouco e agradecendo a Deus porque a cada semana de trabalho que a gente consegue concluir é uma vitória. Eu só publico para vocês que está tudo bem, está tudo certo. Na verdade, por trás dessas câmeras e do que a gente filma e publica, existe alguns momentos de baixa, crises, algumas agonias, mas podem ter certeza que eu venho buscando dar o meu melhor, principalmente quando estou em cima do palco, disse ele.

Com os olhos cheios de lágrimas, Safadão agradeceu o público de João Pessoa:

- Foi um evento lindo, maravilhoso. Se você me perguntar assim: E aí, Safadão, como é que foi para você?. No fundo, no fundo, eu sei que eu já fiz shows melhores, com entregas melhores, mas a cada dia é uma vitória. Venho buscando, de acordo com as minhas condições, dar o meu melhor. Fico até respirando aqui para não? que eu quero entregar sempre o melhor para você. Enfim, é muito louco.

E encerrou:

- Sou meio ruim para chorar. O que eu quero dizer, João Pessoa, é muito obrigado por tudo. Em alguns momentos durante o show, dá umas agonias, dá vontade de sair correndo do palco, mas Deus é bom e me deixa firme ali para suportar até concluir o compromisso.